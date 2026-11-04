Pejabat Militer dan Pertahanan Israel Kaget Gegara Trump Setop Dana Bantuan Militer untuk Tel Aviv

JawaPos.com - Badan penyiaran Israel, pada Selasa (3/11) melaporkan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghentikan pemberian dana bantuan militer kepada Israel pada akhir tahun ini. Keputusan ini membuat para pejabat militer dan pertahanan Israel kaget.
Sebelumnya, Presiden Trump mengungkapkan rencana Washington memotong bantuan militer tahunan kepada Israel hingga 4 miliar dolar AS pada akhir 2026. Ia berkata rencana tersebut sesuai dengan permintaan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Juli lalu, Netanyahu memang telah mengungkapkan kepada Trump soal keinginan Israel menghilangkan sepenuhnya ketergantungan militer kepada AS.
"Kami sama sekali tak menyangka akan pernyataan tersebut. Kami terus menjalin dialog rutin dengan pihak AS, dan bisa dikatakan kami terkejut," kata seorang pejabat pertahanan Israel, dilansir dari Antara, Rabu (4/11).
"Kami masih mempelajari konsekuensi dari keputusan tersebut yang belum disampaikan kepada organisasi terkait hingga kini," tambahnya.
Pernyataan Trump tersebut disampaikan bertepatan dengan pemilihan sela di AS.
Isu bantuan militer kepada Israel menjadi salah satu isu yang paling kontroversial baik di Kongres AS maupun di kalangan rakyat AS, khususnya mengingat serangan genosida Zionis Israel di Jalur Gaza.
Menurut laporan tersebut, keputusan menghentikan bantuan militer kepada Israel akan mendapat dukungan luas dari Partai Demokrat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022