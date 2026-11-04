Pejabat Militer dan Pertahanan Israel Kaget Gegara Trump Setop Dana Bantuan Militer untuk Tel Aviv

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters)

JawaPos.com - Badan penyiaran Israel, pada Selasa (3/11) melaporkan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghentikan pemberian dana bantuan militer kepada Israel pada akhir tahun ini. Keputusan ini membuat para pejabat militer dan pertahanan Israel kaget.

Sebelumnya, Presiden Trump mengungkapkan rencana Washington memotong bantuan militer tahunan kepada Israel hingga 4 miliar dolar AS pada akhir 2026. Ia berkata rencana tersebut sesuai dengan permintaan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Juli lalu, Netanyahu memang telah mengungkapkan kepada Trump soal keinginan Israel menghilangkan sepenuhnya ketergantungan militer kepada AS.

"Kami sama sekali tak menyangka akan pernyataan tersebut. Kami terus menjalin dialog rutin dengan pihak AS, dan bisa dikatakan kami terkejut," kata seorang pejabat pertahanan Israel, dilansir dari Antara, Rabu (4/11).

"Kami masih mempelajari konsekuensi dari keputusan tersebut yang belum disampaikan kepada organisasi terkait hingga kini," tambahnya.

Pernyataan Trump tersebut disampaikan bertepatan dengan pemilihan sela di AS.

Isu bantuan militer kepada Israel menjadi salah satu isu yang paling kontroversial baik di Kongres AS maupun di kalangan rakyat AS, khususnya mengingat serangan genosida Zionis Israel di Jalur Gaza.