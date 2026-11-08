Houthi: 25 Lebih Warga Yaman Tewas Akibat Serangan Udara Saudi di Timur Sanaa

Pasukan Yaman dan Arab Saudi gencarkan serangan udara untuk hentikan laju Houthi (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan gerakan Houthi, pada Sabtu (7/11) melaporkan, lebih dari 25 warga sipil Yaman, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan udara Arab Saudi terhadap sejumlah bangunan permukiman di Distrik Bani Hushaysh, sebelah timur ibu kota Sanaa.

"Sebanyak 27 warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam pembantaian yang dilakukan pesawat koalisi pimpinan Arab Saudi dengan menyerang sejumlah bangunan permukiman di Distrik Bani Hushaysh, Provinsi Sanaa," menurut pernyataan kementerian tersebut kepada stasiun televisi Al Masirah, dilansir dari Antara, Minggu (8/11)

Kementerian Kesehatan Houthi juga merilis rekaman video dari sejumlah rumah sakit yang memperlihatkan para korban tewas dan luka-luka. Pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali meningkat pada Juli setelah sempat mereda selama empat tahun.

Pesawat-pesawat Arab Saudi dilaporkan melancarkan serangan udara setiap hari terhadap sejumlah provinsi di Yaman yang dikuasai Houthi.

Sebagai balasan, kelompok Houthi melancarkan serangan artileri ke wilayah Arab Saudi.