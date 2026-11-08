Gedung Saudi Aramco di Riyadh Rusak Usai Serangan Rudal, Diduga Dilakukan Kelompok Houthi

JawaPos.com - Gedung administrasi milik perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Saudi Aramco, di Riyadh mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran percobaan serangan.

Kerusakan terjadi akibat serpihan proyektil yang jatuh di sekitar bangunan, meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kementerian Energi Arab Saudi mengkonfirmasi kerusakan itu pada Minggu (8/12) waktu setempat. Kantor berita pemerintah Saudi melaporkan, mengutip sumber senior di kementerian, bahwa bangunan administrasi tersebut terkena serpihan dari serangan yang berhasil digagalkan.

Sejumlah kantor berita juga melaporkan sebuah menara milik Saudi Aramco di kawasan King Abdullah Financial District (KAFD), Riyadh, mengalami kerusakan.

Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi. Kelompok bersenjata yang juga dikenal sebagai Ansar Allah itu dilaporkan meluncurkan sejumlah rudal balistik ke beberapa wilayah kerajaan.

Juru bicara koalisi militer pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, mengatakan sistem pertahanan udara berhasil menghancurkan sejumlah rudal yang diluncurkan Houthi.

Dalam pernyataan terpisah melalui platform X pada Minggu, al-Maliki menyebut dua rudal diarahkan ke Riyadh, sedangkan satu rudal lainnya menargetkan Provinsi Timur (Eastern Province).

Koalisi juga mencegat dua rudal di wilayah selatan Arab Saudi serta sebuah drone yang diluncurkan kelompok tersebut.

Serangan Houthi Sasar Infrastruktur Minyak dan Bandara Saudi Serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco bukan kali pertama terjadi. Sejak gencatan senjata dalam perang Yaman runtuh pada Juli, Houthi meningkatkan serangan terhadap sejumlah infrastruktur strategis Arab Saudi.

Target serangan mencakup Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Internasional King Fahd di Dammam, kilang minyak Ras Tanura dan Rabigh, serta sejumlah bandara dan fasilitas milik Saudi Aramco.

Salah satu serangan paling mematikan terjadi pada 10 Oktober. Serangan Houthi terhadap Bandara Riyadh dilaporkan menewaskan sedikitnya 13 orang dan menyebabkan lebih dari 300 lainnya terluka.

Meningkatnya serangan tersebut memperlihatkan semakin rentannya infrastruktur vital Arab Saudi di tengah konflik yang kembali memanas di Yaman.