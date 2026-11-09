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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 19.53 WIB

Liga Muslim Dunia: Serangan Berulang Houthi ke Saudi Langgar Nilai Agama hingga Nilai Kemanusiaan

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com - Serangan berulang yang dilakukan Houthi terhadap Kerajaan Arab Saudi, dikecap Liga Muslim Dunia (MWL). Mereka mengecam karena  Houthi berupaya untuk menargetkan warga sipil, kawasan sipil, serta lingkungan permukiman.

Sekretaris Jenderal MWL sekaligus Ketua Organisasi Ulama Muslim, Mohammad Al-Issa, mengatakan aksi itu sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, hukum internasional, dan norma-norma kemanusiaan.

Hal ini karena dalam melancarkan serangan tersebut, Houthi menggunakan rudal dan kendaraan udara nirawak (UAV) yang semuanya berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Saudi.

Ia menekankan bahwa serangan-serangan ini mencerminkan pendekatan kriminal kelompok Houthi yang secara sengaja menargetkan warga dan fasilitas sipil.

Atas nama akademi, badan, dan dewan internasional di bawah MWL serta komunitas Muslim yang bernaung di dalamnya, Al-Issa menyampaikan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dalam setiap langkah yang diambil Kerajaan tersebut untuk mencegah agresor, menjaga keamanan negara dan melindungi keselamatan warga dan penduduknya.

Editor: Kuswandi
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