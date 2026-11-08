Penembakan Brutal di Polandia Tewaskan 6 Orang, Pelaku Diduga Terpapar Ideologi Ekstrem Kanan

Ilustrasi penembakan (Dok Antara)
JawaPos.com - Aksi penembakan massal melanda alun-alun utama Kota Krakow, Polandia, pada Sabtu (7/1). Seorang pria bersenjata api menembak enam orang di kawasan wisata bersejarah tersebut sebelum akhirnya dilumpuhkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian.
Dikutip daru Reuters, penyelidikan awal menunjukkan adanya dugaan kuat keterkaitan pelaku dengan ideologi sayap kanan ekstrem. Tragedi ini berlanjut saat aparat menemukan tiga mayat tambahan di kediaman pelaku.
Peristiwa tragis ini mengejutkan publik Polandia, negara yang selama ini dikenal relatif aman dari serangan bersenjata dibanding negara-negara Eropa Barat. Penembakan skala besar ini kian mempertegas kecemasan publik setelah rentetan aksi penikaman di sekolah pada Oktober lalu yang dipicu konten kekerasan online.
"Semua indikasi mengarah pada fakta bahwa pelaku dipengaruhi oleh ideologi sayap kanan, sebuah hal yang juga akan menjadi subjek penyelidikan mendalam," ujar Menteri Dalam Negeri Polandia, Marcin Kierwinski. Ia memastikan insiden ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian.
"Petugas kepolisian sudah berada di lokasi, bersama dengan agen dari Badan Keamanan Internal (ABW), baik di TKP maupun di rumah keluarga pelaku," tambahnya.
Korban Jiwa dan Identifikasi Warga Negara Asing
Dari enam korban tewas, polisi mengonfirmasi empat di antaranya adalah perempuan dan dua pria. Salah satu korban tewas teridentifikasi sebagai warga negara Inggris. Sementara itu, juru bicara kementerian dalam negeri menyebutkan lima warga negara asing yang mengalami luka-luka berasal dari Austria, Jerman, Portugal, Rusia, dan Inggris. Dua anggota polisi juga dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.
Temuan tak terduga terjadi ketika aparat melakukan penyisiran ke rumah pelaku di Ostrowiec Swietokrzyski, sekitar 200 kilometer di utara Krakow. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengonfirmasi penemuan tiga jenazah tambahan di lokasi tersebut.
"Terdapat indikasi kuat bahwa ketiga korban, dua perempuan dan satu laki-laki, merupakan anggota keluarga dekat pelaku," tegas Tusk.
Guna mengantisipasi risiko bahaya dan ancaman keamanan di lokasi residence pelaku, pihak berwenang menerjunkan unit drone untuk memantau situasi dalam rumah sebelum pasukan kontra-terorisme bergerak masuk. Tusk menyebutkan adanya dugaan penyimpanan senjata api dalam jumlah signifikan di dalam rumah tersebut, yang memicu evakuasi seluruh warga di sekitar apartemen pelaku.
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