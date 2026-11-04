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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 4 November 2026 | 20.27 WIB

Thailand Imbau Warga Siapkan Tas Darurat untuk 72 Jam, 6 Barang Ini Wajib Ada 

ampilan dari drone memperlihatkan area yang terendam banjir, akibat dampak Topan Yagi, di provinsi Chiang Rai, Thailand bagian utara, 12 September 2024. (REUTERS/Anupong Intawong) - Image

ampilan dari drone memperlihatkan area yang terendam banjir, akibat dampak Topan Yagi, di provinsi Chiang Rai, Thailand bagian utara, 12 September 2024. (REUTERS/Anupong Intawong)

JawaPos.com - Pemerintah Thailand mengimbau masyarakat untuk menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan pokok untuk menghadapi bencana alam maupun situasi tak terduga. Persediaan tersebut setidaknya harus mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga selama 72 jam atau tiga hari pertama setelah keadaan darurat terjadi.

Imbauan yang disampaikan Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM) di bawah Kementerian Dalam Negeri Thailand awal pekan kemarin itu bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pesan yang diusung pemerintah Thailand adalah meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.

Persiapan selama 72 jam dinilai penting karena periode tersebut merupakan masa awal ketika masyarakat harus mengupayakan keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri sambil menunggu bantuan pemerintah menjangkau lokasi terdampak.

Direktur DDPM Nirat Phongsitthavorn menjelaskan, sejumlah negara di dunia mulai mengimbau warganya menyimpan persediaan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok untuk menghadapi kemungkinan dampak konflik di Timur Tengah.

Meski Thailand bukan termasuk negara yang harus mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut secara langsung, pemerintah tetap mengingatkan pentingnya memiliki perlengkapan darurat.

Menurut Nirat, tas darurat bukan hanya berguna untuk menghadapi risiko konflik internasional, tetapi juga menjadi langkah antisipasi terhadap berbagai ancaman lain.

Ancaman tersebut mencakup banjir bandang, banjir dari kawasan pegunungan, tanah longsor, gempa bumi, wabah penyakit, hingga insiden akibat aktivitas manusia seperti kebakaran, kerusuhan, dan aksi vandalisme.

6 Kelompok Barang yang Wajib Ada di Tas Darurat

Dilansir via VNA, DDPM merekomendasikan setiap keluarga menyiapkan enam kelompok perlengkapan penting dalam tas darurat. Barang-barang tersebut harus disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga serta kebutuhan khusus masing-masing orang.

Berikut enam jenis perlengkapan yang perlu disiapkan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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