Trump Masih Pilih Diplomasi, Netanyahu Desak AS Serang Iran Lagi usai Pemilu Sela

Trump (Kanan) dan Netayanyahu (Kiri). (The Guardian)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump masih berupaya memilih diplomasi dengan Iran. Sementara kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu meminta untuk segera menyerang Teheran setelah pemilu sela Kongres AS pada Selasa (3/11).

Menurut sumber AS dan Israel yang mengetahui percakapan keduanya, Trump lebih memilih membiarkan jalur diplomasi yang sedang berjalan dapat berlangsung hingga tuntas. Di lain pihak, Netanyahu merasa khawatir dengan upaya Trump itu, kata sumber tersebut, dilansir dari Antara, Senin (2/11).

Seorang sumber dari pihak Israel menggambarkan diskusi antara Netanyahu dan Trump berlangsung "keras", sementara seorang sumber dari AS mendeskripsikan percakapan kedua pemimpin itu "terus terang".

Trump membenarkan telah berbicara dengan Netanyahu melalui telepon pada Minggu (1/11). Trump menggambarkan percakapan itu berjalan "sangat baik". Dia mengonfirmasi ada pembahasan terkait Iran, tetapi tidak merinci lebih lanjut pembicaraan itu.

Sebelumnya, Sabtu (31/10), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dialog dengan Iran berjalan lancar. Dia mengaku tidak terlalu terburu-buru untuk melanjutkan serangan, meskipun dalam pernyataan sebelumnya Trump sempat mengisyaratkan kemungkinan serangan lanjutan setelah pemilu sela AS.

Percakapan itu berlangsung setelah korespondensi oleh Wakil Presiden AS J.D. Vance kepada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei soal peluang dimulainya lagi negosiasi secara formal.

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Pihak penengah dari Qatar saat ini masih melakukan pembicaraan dengan perwakilan Iran untuk memfasilitasi dilakukan lagi negosiasi secara langsung.