Putin Puji Elon Musk ‘Genius’ saat Rusia Bangun Jaringan Satelit Tandingan Starlink

JawaPos.com — Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskwa menjalin kontak erat dengan Elon Musk saat Rusia mengembangkan jaringan internet satelit Rassvet untuk menyaingi Starlink milik SpaceX. Putin memuji kemampuan pengusaha teknologi Amerika Serikat itu, sekaligus mengakui Rusia masih berada pada tahap awal pengembangan jaringan satelit yang berpotensi memperkuat komunikasi militernya dalam perang melawan Ukraina.

Dilansir dari The Hill, Kamis (29/10/2026), pernyataan tersebut disampaikan Putin pada Rabu (28/10) dalam pertemuan dengan para pemimpin Afrika di Moskwa. Saat itu, Menteri Pengembangan Digital Rusia Maksut Shadayev memaparkan kemajuan pembangunan sistem komunikasi satelit yang dirancang sebagai alternatif Starlink, terutama untuk mendukung kebutuhan militer Rusia di medan perang.

Putin secara terbuka mengakui keunggulan teknologi Musk. “Elon Musk adalah seorang genius, benar-benar genius,” kata Putin, sebagaimana dikutip kantor berita negara Rusia TASS. Pujian itu disampaikan ketika pemerintahannya berupaya mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jaringan satelit orbit rendah yang memungkinkan komunikasi dengan jeda lebih singkat dibandingkan satelit komunikasi konvensional.

Menurut paparan Shadayev, Rusia telah meluncurkan lebih dari 30 satelit untuk membangun jaringan Rassvet. Jumlah itu masih jauh di bawah armada SpaceX, yang mengoperasikan hampir 10.000 satelit menurut laporan Reuters. Dalam kesempatan tersebut, Putin mengakui skala pengembangan Rusia belum sebanding dengan pencapaian Musk. “Sementara itu, kami baru mengambil langkah pertama. Namun, kami bangga telah memulai upaya ini dan melakukannya secara mandiri,” ujarnya.

Putin juga menyatakan Rusia tetap menjalin komunikasi dengan mitra Amerika Serikat, termasuk Musk, meskipun kedua negara menghadapi berbagai persoalan politik. Menurut Reuters, Putin menekankan pentingnya koordinasi aktivitas di orbit agar satelit tidak saling mengganggu. Dia menyebut hubungan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam pemanfaatan ruang angkasa.

Ambisi Rusia itu memiliki konsekuensi strategis bagi Ukraina. Selama lebih dari empat tahun perang, militer Ukraina mengandalkan Starlink dan Starshield, layanan komunikasi satelit berorientasi militer yang menggunakan teknologi SpaceX, untuk komunikasi di garis depan, pengoperasian drone, serta koordinasi pertahanan udara. Ketergantungan tersebut membuat gangguan akses terhadap jaringan satelit berpotensi memengaruhi operasi militer Kyiv.

Dampaknya terlihat ketika Ukraina mengalami gangguan layanan selama hampir dua pekan pada Oktober. Pembatasan kecepatan koneksi dilaporkan menghambat operasi pasukan, memaksa pembatalan sejumlah misi, serta menyulitkan upaya mencegat drone Rusia yang menyerang wilayah Ukraina. Persoalan itu memperlihatkan bagaimana akses terhadap infrastruktur komunikasi yang dikelola perusahaan swasta dapat memengaruhi kemampuan militer suatu negara.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi pemulihan layanan tersebut melalui pernyataan di media sosial pada Sabtu waktu setempat. “Kecepatan koneksi kini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan,” katanya. Dia menjelaskan, “Pemulihan dimulai pada malam hari, dan pada pagi harinya, kecepatannya sudah memadai. Ini penting bagi logistik di garis depan dan pertahanan Ukraina terhadap drone Shahed bermesin jet.”

Meski demikian, pemulihan Starlink dan Starshield tidak menghilangkan persoalan ketergantungan Ukraina terhadap penyedia teknologi eksternal. Pengalaman gangguan tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan komunikasi militer tidak hanya bergantung pada perangkat di lapangan, tetapi juga pada ketersediaan jaringan dan keputusan pihak yang mengelolanya.