Musk Bidik Pasar Operator Seluler AS untuk Tantang Dominasi Tiga Raksasa Telekomunikasi

JawaPos.com - Elon Musk mulai memperluas ambisi bisnisnya ke industri telekomunikasi Amerika Serikat (AS), pasar yang selama bertahun-tahun dikuasai Verizon, AT&T, dan T-Mobile. Melalui SpaceX dan jaringan satelit Starlink, Musk menyiapkan langkah untuk masuk sebagai operator seluler nasional. Ekspansi ini berpotensi menghadirkan pesaing baru dalam industri yang mengalami kemajuan teknologi, tetapi relatif tidak mengalami perubahan struktur persaingan.

Dilansir dari Axios, Rabu (4/11/2026), SpaceX tengah menyusun strategi untuk membangun jaringan selulernya sendiri. Perusahaan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur terestrial berupa menara pemancar dan antena kecil di atap gedung, sekaligus mengamankan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan telepon konvensional. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar SpaceX dalam memperoleh akses grosir ke jaringan operator yang sudah beroperasi.

Salah satu jalur yang dijajaki adalah pembicaraan dengan EchoStar, induk perusahaan Boost Mobile. SpaceX mempertimbangkan akuisisi operator tersebut atau memperoleh akses terhadap pengaturan jaringan yang dimilikinya. Menurut laporan The Washington Post, Musk telah bertemu Chairman EchoStar Charlie Ergen pada Oktober. Kesepakatan itu dapat mempercepat akses terhadap pelanggan dan infrastruktur. Namun, Verizon, AT&T, dan T-Mobile dilaporkan telah menolak permintaan Musk untuk menggunakan jaringan mereka.

Kekuatan finansial menjadi pembeda SpaceX dibandingkan pesaing sebelumnya. Blair Levin, mantan kepala staf Federal Communications Commission (FCC) yang kini memimpin kebijakan di Optimal Advisory, menilai kapasitas pendanaan perusahaan Musk dapat mengancam posisi operator mapan.

"Untuk pertama kalinya, ada perusahaan yang mampu membuat investor tiga operator besar tradisional merasa terancam," kata Levin kepada Axios. Berbeda dari Dish Network yang terkendala pendanaan ketika membangun jaringan nasional, SpaceX memiliki akses lebih besar ke pasar modal.

Selain itu, SpaceX telah mengamankan kesepakatan spektrum frekuensi bernilai miliaran dolar, termasuk frekuensi pita rendah (low-band) yang lebih efektif menjangkau pengguna di dalam ruangan. Presiden SpaceX Gwynne Shotwell menegaskan arah ekspansi tersebut.

"Spektrum yang kami beli dari EchoStar memiliki komponen terestrial sehingga kami memang berniat membangun jaringan darat," ujarnya dalam konferensi setelah laporan keuangan perusahaan, sebagaimana dikutip Reuters pada 4 Agustus 2026.

SpaceX juga mempertimbangkan pemanfaatan perangkat Starlink yang terpasang di atap sebagai stasiun pemancar seluler berukuran kecil. Integrasi infrastruktur satelit dan darat diharapkan menekan biaya pembangunan jaringan sekaligus memperluas jangkauan layanan. Namun, pendekatan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan investasi besar dan waktu panjang untuk membangun jaringan yang dapat melayani pelanggan secara konsisten.