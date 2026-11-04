Musk Bidik Pasar Operator Seluler AS untuk Tantang Dominasi Tiga Raksasa Telekomunikasi

Elon Musk berupaya memperluas bisnis SpaceX ke pasar telekomunikasi seluler Amerika Serikat (Axios)
JawaPos.com - Elon Musk mulai memperluas ambisi bisnisnya ke industri telekomunikasi Amerika Serikat (AS), pasar yang selama bertahun-tahun dikuasai Verizon, AT&T, dan T-Mobile. Melalui SpaceX dan jaringan satelit Starlink, Musk menyiapkan langkah untuk masuk sebagai operator seluler nasional. Ekspansi ini berpotensi menghadirkan pesaing baru dalam industri yang mengalami kemajuan teknologi, tetapi relatif tidak mengalami perubahan struktur persaingan.
Dilansir dari Axios, Rabu (4/11/2026), SpaceX tengah menyusun strategi untuk membangun jaringan selulernya sendiri. Perusahaan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur terestrial berupa menara pemancar dan antena kecil di atap gedung, sekaligus mengamankan spektrum frekuensi untuk mendukung layanan telepon konvensional. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar SpaceX dalam memperoleh akses grosir ke jaringan operator yang sudah beroperasi.
Salah satu jalur yang dijajaki adalah pembicaraan dengan EchoStar, induk perusahaan Boost Mobile. SpaceX mempertimbangkan akuisisi operator tersebut atau memperoleh akses terhadap pengaturan jaringan yang dimilikinya. Menurut laporan The Washington Post, Musk telah bertemu Chairman EchoStar Charlie Ergen pada Oktober. Kesepakatan itu dapat mempercepat akses terhadap pelanggan dan infrastruktur. Namun, Verizon, AT&T, dan T-Mobile dilaporkan telah menolak permintaan Musk untuk menggunakan jaringan mereka.
Baca Juga:Google Uji Pusat Data AI di Orbit, Elon Musk Prediksi Komputasi Luar Angkasa Lampaui Bumi pada 2028
Kekuatan finansial menjadi pembeda SpaceX dibandingkan pesaing sebelumnya. Blair Levin, mantan kepala staf Federal Communications Commission (FCC) yang kini memimpin kebijakan di Optimal Advisory, menilai kapasitas pendanaan perusahaan Musk dapat mengancam posisi operator mapan.
"Untuk pertama kalinya, ada perusahaan yang mampu membuat investor tiga operator besar tradisional merasa terancam," kata Levin kepada Axios. Berbeda dari Dish Network yang terkendala pendanaan ketika membangun jaringan nasional, SpaceX memiliki akses lebih besar ke pasar modal.
Selain itu, SpaceX telah mengamankan kesepakatan spektrum frekuensi bernilai miliaran dolar, termasuk frekuensi pita rendah (low-band) yang lebih efektif menjangkau pengguna di dalam ruangan. Presiden SpaceX Gwynne Shotwell menegaskan arah ekspansi tersebut.
"Spektrum yang kami beli dari EchoStar memiliki komponen terestrial sehingga kami memang berniat membangun jaringan darat," ujarnya dalam konferensi setelah laporan keuangan perusahaan, sebagaimana dikutip Reuters pada 4 Agustus 2026.
SpaceX juga mempertimbangkan pemanfaatan perangkat Starlink yang terpasang di atap sebagai stasiun pemancar seluler berukuran kecil. Integrasi infrastruktur satelit dan darat diharapkan menekan biaya pembangunan jaringan sekaligus memperluas jangkauan layanan. Namun, pendekatan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan investasi besar dan waktu panjang untuk membangun jaringan yang dapat melayani pelanggan secara konsisten.
Ambisi Musk muncul setelah industri telekomunikasi AS mengalami konsolidasi selama dua dekade terakhir. Akuisisi Sprint oleh T-Mobile pada 2020 mengurangi jumlah operator nasional utama dari empat menjadi tiga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022