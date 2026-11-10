Musk Dukung Prediksi Larry Page, 99,999 Persen Komputasi Dunia Bisa Beroperasi di Luar Angkasa

JawaPos.com - Pusat data masa depan mungkin tidak lagi berdiri di atas tanah. Salah satu pendiri Google Larry Page memprediksi hampir seluruh kapasitas komputasi dunia, mencapai 99,999 persen, pada akhirnya dapat beroperasi di luar angkasa. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari CEO SpaceX Elon Musk, yang melihat orbit sebagai lokasi potensial untuk menopang kebutuhan komputasi dalam skala sangat besar.

Dilansir dari Benzinga, Selasa (10/11/2026), Musk menyampaikan dukungannya melalui platform X pada Minggu. Menanggapi cuplikan podcast Invest Like the Best yang terbit 4 November, dia menulis, "Larry Page telah membuat banyak prediksi akurat dan ini salah satunya." Pernyataan itu memperlihatkan kesamaan pandangan dua tokoh teknologi tersebut mengenai masa depan infrastruktur komputasi.

Angka 99,999 persen itu berasal dari cerita yang disampaikan Patrick O’Shaughnessy, pembawa acara podcast tersebut, dalam perbincangannya dengan Martin Casado. O’Shaughnessy mengaku baru mendengar kisah seseorang yang bertanya kepada Page mengenai seberapa besar komputasi masa depan akan ditempatkan di orbit. Menurut cerita itu, Page menjawab, "five nines", istilah yang merujuk pada 99,999 persen.

Casado menghubungkan kemungkinan perpindahan tersebut dengan hambatan regulasi pembangunan pusat data di Amerika Serikat. Dia menyinggung ratusan rancangan undang-undang yang diusulkan untuk membatasi pembangunan fasilitas baru. Kebutuhan lahan, listrik, dan infrastruktur pendukung yang semakin besar membuat pembangunan pusat data di Bumi menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi itu dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan orbit sebagai alternatif.

Google telah mulai menguji kemungkinan tersebut melalui Project Suncatcher. Pada September, CEO Google Sundar Pichai mengumumkan rencana pengujian chip Tensor Processing Unit (TPU), prosesor khusus untuk komputasi AI, di luar angkasa. Satelit prototipe dikembangkan bersama Planet Labs dan dijadwalkan meluncur menggunakan misi Transporter-18 milik SpaceX. Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah chip tersebut mampu bertahan dan beroperasi dalam kondisi lingkungan luar angkasa.

Sebulan kemudian, Google mengumumkan keberhasilan pengujian awal dengan menyalakan perangkat utama dan modul TPU, sekaligus menjalankan beban kerja pembelajaran mesin. Perusahaan juga berhasil menghasilkan respons AI pertama menggunakan TPU kelas pusat data di orbit. Model Gemma 4 yang terpasang pada perangkat tersebut menghasilkan sebuah puisi haiku tentang luar angkasa. Pencapaian ini menjadi bukti awal bahwa komputasi AI dapat dijalankan langsung dari satelit.

Sementara itu, Musk menilai salah satu keuntungan pusat data orbital terletak pada sistem pendinginannya. Pada awal November, dia menyatakan, "Pendinginan di luar angkasa jauh lebih mudah." Musk memperkirakan radiator aluminium yang diarahkan menjauhi Matahari dapat melepaskan panas sekitar 1.300 watt per meter persegi dengan memancarkannya ke lingkungan luar angkasa yang suhunya mendekati nol mutlak.

Perhitungan Musk juga memperhitungkan kebutuhan panel surya untuk memasok energi. Dia membandingkan kemampuan radiator tersebut dengan panel surya yang menghasilkan sekitar 250 watt per meter persegi. Namun, pembangunan pusat data orbital tetap menghadapi tantangan teknis, mulai dari paparan radiasi, perubahan suhu ekstrem, hingga kebutuhan komunikasi dan pemeliharaan perangkat di orbit.