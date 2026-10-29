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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Spanyol Tetapkan Hari Berkabung Nasional Pascakecelakaan Kereta yang Tewaskan 68 Orang

Ilustrasi kecelakaan kereta cepat di Spanyol pada Rabu (28/10) waktu setempat (Anadolu). - Image

Ilustrasi kecelakaan kereta cepat di Spanyol pada Rabu (28/10) waktu setempat (Anadolu).

JawaPos.com - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menetapkan hari berkabung nasional selama tiga hari pada pada Rabu (28/10). Hal menyusul kecelakaan kereta di negara tersebut yang menyebabkan banyak korban nyawa.

"Kami akan menetapkan hari berkabung resmi selama tiga hari, seperti yang pernah kami lakukan saat terjadi kecelakaan kereta api di Adamuz. Masa berkabung ini akan berlangsung pada 29, 30, dan 31 Oktober," kata PM Sanchez kepada para wartawan, sebagaimana disiarkan RTVE, dilansir dari Antara, Kamis (29/10).

Sebelumnya pada hari itu, dua kereta penumpang bertabrakan di wilayah Spanyol tengah. Presiden Pemerintah Komunitas Otonom Castile-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, menyebutkan jumlah korban tewas telah mencapai 68 orang.

Pemerintah Kota Madrid mengirim ratusan tenaga ahli ke lokasi kecelakaan kereta, menurut laporan surat kabar ABC.

Menurutnya, otoritas setempat telah mengerahkan tujuh tim pemadam kebakaran, termasuk dua kendaraan khusus untuk menangani insiden yang melibatkan banyak korban, dua truk tangki, dan 16 unit ambulans (delapan unit ICU dan delapan unit pendukung).

Editor: Kuswandi
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