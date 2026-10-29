Tabrakan Kereta di Spanyol Sisakan Misteri, Lebih dari 60 Orang Belum Ditemukan

JawaPos.com - Tabrakan kereta di Spanyol yang menewaskan 68 orang masih menyisakan misteri. Musababnya, lebih dari 60 orang dikabarkan masih hilang akibat tabrakan kereta tragis di Provinsi Toledo.

Menurut laporan surat kabar El Pais, yang mengutip Garda Sipil Spanyol, Kamis (29/10), pihaknya telah menerima 64 laporan orang hilang pascakecelakaan itu dari keluarga yang kehilangan kontak kerabat mereka.

Otoritas setempat juga telah meluncurkan layanan khusus untuk memproses permintaan informasi tersebut.

Sedikitnya 42 warga negara asing berada di dalam kereta tersebut, lapor Europa Press yang mengutip Kementerian Luar Negeri Spanyol.

Seorang warga negara Argentina dilaporkan tewas, sementara 10 lainnya tidak mengalami cedera dan enam orang menderita luka-luka. Sebanyak 24 lainnya masih dinyatakan hilang, kata media tersebut.

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Dua kereta penumpang bertabrakan di Provinsi Toledo, Spanyol pada Rabu (28/10) akibat kerusakan komputer yang menyebabkan sistem keselamatan tidak berfungsi.