Tabrakan Kereta di Spanyol Sisakan Misteri, Lebih dari 60 Orang Belum Ditemukan

Kecelakaan kereta di Spanyol.(X/@Complex)
JawaPos.com - Tabrakan kereta di Spanyol yang menewaskan 68 orang masih menyisakan misteri. Musababnya, lebih dari 60 orang dikabarkan masih hilang akibat tabrakan kereta tragis di Provinsi Toledo.
Menurut laporan surat kabar El Pais, yang mengutip Garda Sipil Spanyol, Kamis (29/10), pihaknya telah menerima 64 laporan orang hilang pascakecelakaan itu dari keluarga yang kehilangan kontak kerabat mereka.
Otoritas setempat juga telah meluncurkan layanan khusus untuk memproses permintaan informasi tersebut.
Sedikitnya 42 warga negara asing berada di dalam kereta tersebut, lapor Europa Press yang mengutip Kementerian Luar Negeri Spanyol.
Seorang warga negara Argentina dilaporkan tewas, sementara 10 lainnya tidak mengalami cedera dan enam orang menderita luka-luka. Sebanyak 24 lainnya masih dinyatakan hilang, kata media tersebut.
Dua kereta penumpang bertabrakan di Provinsi Toledo, Spanyol pada Rabu (28/10) akibat kerusakan komputer yang menyebabkan sistem keselamatan tidak berfungsi.
Menurut otoritas setempat, hampir 70 orang tewas dan pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022