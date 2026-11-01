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Penulis: Rian Alfianto
Minggu, 1 November 2026 | 23.58 WIB

Menteri Transportasi Spanyol Tolak Mundur usai Kecelakaan Kereta Tewaskan 115 Orang

Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente.(La Moncloa).

JawaPos.com - Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menolak mengundurkan diri setelah dua kecelakaan kereta cepat dalam sembilan bulan terakhir menewaskan sedikitnya 115 orang. Meski ditekan secara politik, Puente memilih tetap menjabat dan berjanji mengusut penyebab tragedi terbaru yang menewaskan sedikitnya 69 orang di wilayah Urda, Provinsi Toledo.

Keputusan Puente memicu perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan transportasi kereta api. Terlebih, kecelakaan terbaru terjadi setelah insiden serupa pada Januari 2026 yang menewaskan 46 orang di jalur yang sama.

Sejumlah anggota parlemen setempat mengecam Puente setelah dia mengarahkan perhatian pada dugaan pelanggaran prosedur oleh petugas pusat kendali perkeretaapian. Sikap tersebut dinilai belum cukup menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah dan pengelola infrastruktur kereta.

Serikat pekerja perkeretaapian bahkan mendesak agar Puente segera diberhentikan dari jabatannya.

Namun, dalam konferensi pers pada Jumat (30/10), Puente menegaskan tidak akan mundur hanya karena tekanan setelah kecelakaan tersebut.

"Tugas saya sekarang bukan berfokus membahas apakah saya akan tetap menjabat atau tidak, melainkan menyelesaikan masalah, memastikan secara tepat apa yang terjadi, dan memberikan penjelasan yang jelas," kata Puente sebagaimana dilaporkan Reuters.

Dia beralasan, pengunduran diri bukan solusi untuk mengungkap penyebab kecelakaan maupun memperbaiki sistem keselamatan kereta cepat Spanyol.

Puente juga menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru menentukan pihak yang bersalah sebelum proses penyelidikan selesai.

"Saya tidak bisa membiarkan tuntutan pertanggungjawaban disamakan dengan kebutuhan untuk segera menemukan seseorang yang bisa disalahkan," demikian penegasan Puente dalam keterangannya kepada media.

Sempat Menyerahkan Jabatan kepada Perdana Menteri

Di tengah desakan agar mundur, muncul fakta bahwa Puente sebenarnya sempat menawarkan posisinya kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez setelah kecelakaan terjadi.

Namun, Sanchez menolak pengunduran diri tersebut dan meminta Puente tetap memimpin kementeriannya untuk menangani dampak tragedi serta mencari solusi.

Menurut laporan Europa Press dan El País, informasi tersebut disampaikan Puente dalam percakapan dengan wartawan setelah konferensi pers pada Jumat.

Sanchez menilai pengunduran diri Puente dalam situasi tersebut tidak adil. Presiden pemerintahan Spanyol itu justru meminta menterinya bertanggung jawab dengan mengungkap penyebab kecelakaan dan menyiapkan langkah perbaikan.

Puente mengatakan dirinya bersedia meninggalkan jabatan apabila keberadaannya justru menjadi penghambat bagi pemerintahan. Namun, untuk saat ini, dia menilai tugasnya adalah tetap bekerja dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Editor: Kuswandi
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