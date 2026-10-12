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Bayu Putra
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Donald Trump Mau Ganti Nama Samudra Atlantik jadi Samudra Trump

Peta Samudra Atlantik. Presiden AS Donald Trump ingin mengganti nama Samudra Atlantik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. (Google Maps) - Image

Peta Samudra Atlantik. Presiden AS Donald Trump ingin mengganti nama Samudra Atlantik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. (Google Maps)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyulut kontroversi di publik internasional.

Usai menyebut akan mengganti nama selat Hormuz menjadi namanya, dan Danau Ontario menjadi Danau Amerika, kini ia ingin mengganti nama Samudra Atlantik atau Pasifik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. 

Trump berharap pergantian nama Samudra itu bisa terwujud sebelum ia mengakhiri masa jabatannya.

"Saya kemudian terpikir bagaimana dengan Samudra Atlantik atau Pasifik, bisa kita ganti namanya jadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. Kita harus lakukan ini sebelum saya selesai menjabat," kata Trump di hadapan para pendukungnya di Tennessee, Minggu (11/10), sebagaimana dilansir dari Antara.

Dalam pidatonya, Trump awalnya mengungkit kembali inisiatifnya untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

Danau Ontario merupakan danau seluas 18.960 kilometer persegi yang berada di perbatasan AS dengan Kanada.

Danau tersebut menjadi pembatas antara wilayah New York di AS dengan Ontario di Kanada.

Pada September, Trump meneken sebuah instruksi untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

Danau Ontario merupakan satu dari lima danau besar di daratan Amerika Utara dan membentuk sebagian perbatasan AS-Kanada.

Merespons langkah negara tetangganya itu, Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menegaskan pihaknya akan terus menggunakan nama asli danau tersebut.

Editor: Bayu Putra
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