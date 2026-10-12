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Senin, 12 Oktober 2026 | 17.37 WIB

Trump Ingin Ganti Nama Samudra Pasifik Jadi Samudra Trump

Donald Trump (Al-Jazeera) - Image

Donald Trump (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik menjadi "Samudra Trump" atau "Samudra Amerika"

Hal itu ingin dia wujudkan sebelum ia mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara Amerika Serikat. 

Dalam pidatonya di hadapan para pendukung di Tennessee, Minggu (11/10), Trump kembali mengungkit inisiatifnya untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

"Saya kemudian terpikir bagaimana dengan Samudra Atlantik atau Pasifik, bisa kita ganti namanya jadi Samudra Trump atau Samudra Amerika. Kita harus lakukan ini sebelum saya selesai menjabat," kata Trump.

Sebelumnya, Trump mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Selat Hormuz menjadi nama dirinya.

Pada September, Trump meneken sebuah instruksi untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika.

Danau Ontario merupakan satu dari lima danau besar di daratan Amerika Utara dan membentuk sebagian perbatasan AS-Kanada.

Danau tersebut menjadi pembatas antara New York di AS dengan Ontario di Kanada.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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