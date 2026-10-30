Tanggamus Lampung Diguncang 82 Kali Gempa Susulan, Mengarah Aktivitas Sesar Aktif Dangkal

JawaPos.com - Wilayah Tanggamus, Lampung, diguncang rangkaian gempa bumi tektonik dangkal. Data pembaruan BMKG hingga Kamis (29/10) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 82 gempa susulan dengan magnitudo berkisar M1,3 hingga M3,5.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola foreshock–mainshock–aftershock, yang diawali gempa pendahuluan M3,7 pada pukul 15.22 WIB dan gempa utama M4,7 pada pukul 15.23 WIB.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), aktivitas seismik ini dipicu oleh pergerakan sesar aktif dangkal dan mencatatkan puluhan kali gempa susulan hingga berdampak pada kerusakan ringan rumah warga.

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Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono menjelaskan, penurunan frekuensi gempa susulan tersebut konsisten dengan Hukum Omori–Utsu. Hukum ini menjelaskan bahwa aktivitas susulan umumnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu.

"Rangkaian gempa Tanggamus ini mengarah pada aktivitas sesar aktif dangkal. Secara regional, wilayah Tanggamus berada dalam pengaruh Sistem Sesar Sumatra atau Sesar Semangko," jelasnya.

Namun, analisis mekanisme sumber dan relokasi hiposenter lanjutan masih diperlukan untuk memastikan apakah sumber gempa berasal dari jalur utama Sesar Semangko, cabangnya, atau sesar lokal lainnya.

Jauh dari Aktivitas Vulkanik dan Dampak Kerusakan Ringan

Ia memastikan bahwa rangkaian gempa ini lebih mendukung interpretasi aktivitas tektonik daripada aktivitas vulkanik Gunung Tanggamus.

Tingginya frekuensi gempa susulan dipastikan bukan bukti adanya pergerakan magma atau pertanda erupsi gunung api.