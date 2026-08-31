Kapal Perang Jepang Kini Bisa Luncurkan Rudal Tomahawk

JawaPos.com - Kapal perusak Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (MSDF), Chokai, kembali ke pangkalannya di Sasebo, Prefektur Nagasaki, pada Minggu (30/8) setelah berhasil melakukan uji tembak langsung rudal jelajah Tomahawk di lepas pantai Amerika Serikat.

Dilansir dari Kyodo, Senin (31/8), Chokai diperkirakan akan dikerahkan di perairan sekitar Jepang dengan kemampuan meluncurkan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat. Kemampuan tersebut memungkinkan Jepang menyerang pangkalan musuh sebagai langkah pertahanan diri, sebuah perubahan besar yang diperbolehkan dalam batas-batas konstitusi pasifis Jepang.

Chokai menjadi kapal MSDF pertama yang melakukan uji peluncuran rudal Tomahawk pada Juli. Uji tersebut dilakukan di Samudra Pasifik di lepas pantai Amerika Serikat, setelah kapal dikirim ke negara tersebut untuk menjalani modifikasi yang diperlukan agar dapat meluncurkan rudal tersebut.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan seluruh delapan kapal perusak MSDF yang dilengkapi sistem Aegis secara bertahap akan dipasangi kemampuan peluncuran Tomahawk.

Penguatan kemampuan tersebut menjadi bagian dari upaya Jepang meningkatkan pertahanan di tengah kondisi keamanan yang semakin serius. Kemampuan serangan balasan atau counterstrike capabilities menjadi salah satu bagian utama dari kebijakan tersebut.

Selain Tomahawk, Pasukan Bela Diri Jepang juga telah memiliki sejumlah senjata berjangkauan jauh.

SDF dapat meluncurkan rudal antikapal Type-25 dari sebuah pangkalan di Prefektur Kumamoto, dekat Nagasaki. Pasukan Jepang juga dapat menggunakan proyektil luncur hipercepat Type-25 dari salah satu pangkalan di Prefektur Shizuoka, Jepang tengah.

Sementara itu, SDF mulai menerima rudal jarak jauh Joint Strike Missile yang dirancang untuk digunakan oleh pesawat tempur.