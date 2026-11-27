JawaPos.com - Komposer dan produser musik asal Korea Selatan, Code Kunst, akan kembali dengan album penuh baru. Jungkook BTS turut berpartisipasi dalam salah satu dari dua lagu utama dalam album terbaru Code Kunst. Pada tanggal 26 November, The Over Entertainment selaku agensi Code Kunst mengumumkan, bahwa sang produser akan merilis album penuh keenamnya yang bertajuk 'Prankstar' pada tanggal 3 Desember pukul 18.00 KST (Korea Standard Time). Album ini menandai perilisan album penuh pertama Code Kunst dalam kurun waktu sekitar tiga tahun.

Berdasarkan daftar lagu yang diungkap melalui saluran media sosial resmi, 'Prankstar' memuat 14 lagu dengan dua lagu utama, yaitu 'Prankstar (Feat. DPR IAN)' dan 'Love is Blind (Feat. Jung Kook dari BTS).'

Code Kunst menyusun kedua lagu utama tersebut dengan menghadirkan dua artis, yang memiliki warna musik sangat kontras.

Satu lagu menampilkan DPR IAN, yang aktif berkarya baik di Korea Selatan maupun mancanegara, sementara lagu lainnya menampilkan Jungkook.

Deretan kolaborator lainnya mencakup berbagai genre, yakni DIMO REX dalam lagu 'Kaylee,' Crush dalam 'Eyes,' Bryan Chase dan Cero Ismael dalam 'Candy Interlude,' Mack Keane dalam 'Writings On The Wall,' serta Joyce Wrice dalam 'Body Language.'

Aktris Kim Min Ha mengisi vokal untuk lagu 'Angel Number 999', sementara DeVita hadir dalam lagu 'I Touch Myself' dan 'Look What You've Done'.

Colde berpartisipasi dalam 'Bittersweet Life', WOODZ tampil di lagu 'Sink!', dan Young K dari DAY6 menutup album ini lewat lagu 'Home'. Dikutip dari Allkpop, album 'Prankstar' dibuka dengan trek berjudul 'Pls'.

Partisipasi Jungkook menarik perhatian lebih, mengingat BTS saat ini tengah menjalani tur dunia mereka yang bertajuk 'ARIRANG.'

Meski memiliki jadwal yang sangat padat, Jungkook tetap ikut serta dalam album baru Code Kunst.

Melalui 'Prankstar,' Code Kunst berencana menceritakan kisah kehidupan seorang bintang televisi yang melontarkan lelucon bagi publik lewat media massa, serta kehidupan pribadi yang ada di balik citra tersebut.

Setiap lagu, yang digarap bersama beragam kolaborator, diharapkan mampu menghadirkan karakter uniknya sendiri sekaligus membangun kedekatan yang segar bagi para pendengar.

Belakangan ini, Code Kunst aktif tampil di berbagai program varietas, termasuk acara 'I Live Alone' di MBC.

Hal ini memicu rasa penasaran mengenai apa yang akan ditampilkan oleh sang produser tersebut melalui musik, yang merupakan bidang pekerjaan utamanya.

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