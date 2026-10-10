Young K DAY6 Jadi Juri 2026 MBC University Song Festival di Busan 

JawaPos.com – Young K DAY6 mendapat kesempatan baru di luar aktivitasnya sebagai musisi. Ia dipercaya menjadi salah satu juri dalam 2026 MBC University Song Festival, ajang yang mempertemukan para mahasiswa dengan bakat musik dari berbagai kampus.

Kehadiran Young K menjadi menarik karena pengalaman panjangnya sebagai bassist, vokalis, sekaligus songwriter DAY6.

Menurut laporan allkpop, MBC telah mengumumkan jajaran pembawa acara dan juri untuk festival tahun ini. Young K akan duduk di meja juri bersama John Park, GRAY, Ahn Shin Ae, dan Hui dari PENTAGON yang juga bertugas sebagai music director acara. Sementara itu, posisi MC akan diisi oleh produser Code Kunst dan aktor Lee Dong Hwi.

Babak final festival dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober di panggung khusus outdoor yang didirikan di lapangan utama Pukyong National University's Daeyeon Campus, Busan.

Sebanyak 10 tim mahasiswa yang berhasil lolos ke babak final akan bersaing memperebutkan penghargaan utama. Tiket untuk menyaksikan acara secara langsung mulai dijual melalui YES24 pada 7 Oktober.

Young K dinilai memiliki pengalaman yang relevan untuk menjalankan peran tersebut. Sejak debut bersama DAY6 pada 2015, ia telah aktif menulis lirik untuk sejumlah lagu populer grup, termasuk “You Were Beautiful” dan “Time of Our Life”.

Pengalamannya sebagai pencipta lagu membuat penilaian Young K terhadap karya para peserta menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinantikan.

Tak hanya bersama DAY6, Young K juga terus mengembangkan karier solonya. Pada 27 Juli 2026, ia merilis album penuh keduanya bertajuk YOUNGEST yang berisi 15 lagu. Ia terlibat dalam penulisan lirik dan komposisi seluruh lagu, termasuk lagu utama “Shut The Door”.

Setelah itu, konser solonya bertajuk YOUNGEST di Inspire Arena, Incheon, pada 14-16 Agustus juga berhasil terjual habis untuk tiga pertunjukan.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam menciptakan musik, Young K kini akan melihat langsung karya generasi muda dari sisi seorang juri.

Festival tahun ini juga menghadirkan deretan penyanyi tamu seperti Park Ji Hyun, Kwon Jin Ah, Kwon Eun Bi, Lee Seung Yoon, Ahn Shin Ae, hingga YB.