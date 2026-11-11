Yang Junmo Pamer Masakan Sang Istri yang Sedang Hamil 7 Bulan, Sebut Dirinya Sangat Beruntung

Yang Jiyoon (Chosun)

JawaPos.com - Yang Jiyoon menarik perhatian setelah perlihatkan aktivitasnya di tengah kehamilan yang telah memasuki usia tujuh bulan.

Meski sedang mengandung, ia masih menyempatkan diri menyiapkan berbagai hidangan rumahan untuk sang suami, aktor musikal Yang Junmo.

Sikap tersebut membuat suaminya merasa tersentuh dan mengungkapkan rasa terima kasih secara terbuka.

Pada 7 November 2026, Yang Junmo mengunggah sejumlah foto makanan melalui akun media sosial pribadinya.

Ia menyertakan keterangan yang kurang lebih berarti, "Bahkan saat hamil tujuh bulan, dia masih menyiapkan makanan untukku.

Aku benar-benar merasa terhormat." Unggahan tersebut memperlihatkan meja makan yang dipenuhi beragam masakan buatan sang istri.

Yang Jiyoon juga membagikan foto hidangan yang mereka nikmati pada hari yang sama. Menu tersebut terdiri dari nasi goreng dan sup odeng atau fish cake khas Korea.

Ia menuliskan keterangan bernada ceria, "Nasi goreng dan odeng tang tang tang," lengkap dengan simbol hati. Unggahan itu memperlihatkan kebanggaannya terhadap makanan yang telah disiapkan untuk keluarga.

Mengutip laporan OSEN, Yang Junmo mengaku sangat menghargai perhatian sang istri yang tetap menyiapkan makanan rumahan selama kehamilan.

Yang Jiyoon memang sebelumnya dikenal kerap memperlihatkan kemampuan memasaknya melalui media sosial.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada beragam hidangan yang disiapkannya, mulai dari masakan Korea hingga menu bergaya Barat seperti pasta, kari, dan sandwich.

Yang Junmo dan Yang Jiyoon resmi menikah pada 31 Agustus 2026. Keduanya sebelumnya telah mengumumkan kabar kehamilan sebelum menggelar pernikahan. Yang Jiyoon diketahui delapan tahun lebih muda dari suaminya dan diperkirakan melahirkan pada 2027.

Momen sederhana tersebut menjadi gambaran kehangatan kehidupan rumah tangga pasangan ini menjelang kelahiran anak mereka.

Unggahan Yang Junmo juga memperlihatkan bagaimana ia menghargai perhatian yang diberikan sang istri selama masa kehamilan.