7 Alasan Mengapa Beberapa Pria Menghalangi Cita-Cita Karier Istri Mereka Atas Nama Cinta

seseorang yang menghalangi cita-cita karier istri / foto: Magnific/bearfotos

JawaPos.com - Ketika cinta berubah menjadi alasan untuk membatasi kebebasan, mengendalikan pilihan, dan memadamkan ambisi seorang perempuan.

Pernikahan idealnya menjadi tempat bagi dua orang untuk saling mendukung, bertumbuh, dan mewujudkan impian masing-masing. Seorang suami seharusnya menjadi orang yang ikut berbahagia ketika istrinya mendapatkan promosi jabatan, memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan impian, melanjutkan pendidikan, membangun bisnis, atau mencapai kesuksesan dalam karier.



Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Ada sebagian perempuan yang justru menghadapi hambatan terbesar dalam perjalanan kariernya dari orang yang seharusnya menjadi pendukung terdekat, yaitu suaminya sendiri.



Menariknya, larangan tersebut tidak selalu disampaikan dengan nada kasar atau melalui pertengkaran. Terkadang, semuanya dibungkus menggunakan kalimat yang terdengar penuh kasih sayang.



"Untuk apa kamu bekerja terlalu keras? Aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga."



"Aku hanya ingin kamu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga."



"Perempuan yang sudah menikah sebaiknya tidak terlalu sibuk mengejar karier."



"Aku melakukan ini karena aku mencintaimu dan ingin melindungimu."



Sekilas, pernyataan-pernyataan tersebut terdengar seperti bentuk perhatian. Akan tetapi, apabila terus-menerus digunakan untuk menghalangi perkembangan profesional seorang istri, ada persoalan psikologis dan relasional yang perlu diperhatikan.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan kebutuhan mengendalikan pasangan, kecemasan terhadap perubahan hubungan, ketimpangan kekuasaan, rasa tidak aman, hingga keyakinan gender yang telah tertanam sejak lama.



Tentu saja, tidak semua suami yang keberatan dengan keputusan karier istrinya memiliki motif buruk. Ada pula kekhawatiran yang masuk akal mengenai pengasuhan anak, kondisi finansial, kesehatan, dan pembagian tanggung jawab rumah tangga.



Namun, perbedaan antara kekhawatiran yang sehat dan perilaku menghambat terletak pada bagaimana seseorang memperlakukan pilihan pasangannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa beberapa pria menghalangi cita-cita karier istri mereka atas nama cinta.



1. Merasa Terancam Ketika Istri Menjadi Lebih Mandiri dan Sukses



Salah satu alasan psikologis yang mungkin mendasari perilaku suami yang menghambat karier istrinya adalah rasa terancam ketika melihat pasangannya berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri.



Bagi sebagian pria, identitas diri sangat berkaitan dengan peran sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pengambil keputusan utama dalam keluarga.



Identitas tersebut mungkin telah terbentuk sejak kecil melalui pola pengasuhan, lingkungan sosial, dan nilai-nilai budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga.



Masalah muncul ketika keberhasilan profesional seorang istri dianggap mengurangi nilai atau kedudukan suaminya.



Misalnya, seorang istri mendapatkan promosi jabatan, memperoleh penghasilan lebih besar, atau memiliki posisi profesional yang lebih tinggi daripada suaminya.



Alih-alih merasa bangga, suami justru merasa tidak nyaman.



Ia mungkin mulai mempertanyakan mengapa istrinya harus bekerja begitu keras, mengapa istrinya perlu mengejar jabatan tinggi, atau mengapa istrinya harus memiliki penghasilan sendiri.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan threatened masculinity, yaitu perasaan terancam ketika seseorang merasa identitas maskulinitasnya tidak sesuai dengan standar yang diyakininya.



Pria yang menggantungkan harga dirinya pada dominasi atau status sebagai pencari nafkah utama mungkin mengalami kesulitan menerima perubahan peran tersebut.



Akibatnya, kesuksesan istri tidak lagi dipandang sebagai pencapaian bersama, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas dirinya.



Ia bisa mulai meremehkan pekerjaan istrinya, mengkritik ambisinya, atau membuat istrinya merasa bersalah karena terlalu sibuk membangun masa depan.



Padahal, keberhasilan seorang istri tidak otomatis mengurangi nilai seorang suami.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan tidak perlu bersaing untuk menentukan siapa yang lebih hebat. Mereka memahami bahwa pencapaian salah satu pihak dapat menjadi kebanggaan bagi keduanya.



Cinta yang sehat tidak membutuhkan pasangan yang lebih kecil agar seseorang merasa lebih besar.



2. Memiliki Rasa Tidak Aman dan Takut Kehilangan Kendali



Alasan kedua adalah rasa tidak aman atau insecurity yang membuat seorang pria takut kehilangan kendali atas hubungan.



Ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan sendiri, jaringan pertemanan profesional, dan kesempatan untuk berkembang, ruang kehidupannya menjadi lebih luas.



Ia tidak hanya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan finansial maupun sosialnya.



Bagi pria yang memiliki kecenderungan posesif atau kebutuhan kontrol yang tinggi, kemandirian tersebut dapat menimbulkan kecemasan.



Ia mungkin mulai berpikir:



"Bagaimana kalau nanti dia merasa tidak membutuhkan saya?"



"Bagaimana kalau dia bertemu seseorang yang lebih sukses?"



"Bagaimana kalau suatu hari dia memilih meninggalkan saya?"



Pikiran-pikiran semacam ini dapat mendorong perilaku mengontrol.



Misalnya, suami mulai mempertanyakan setiap kegiatan kantor istrinya, tidak menyukai ketika istrinya menghadiri acara profesional, melarang perjalanan dinas, atau meminta istrinya meninggalkan pekerjaan yang dianggap membuatnya terlalu mandiri.



Dalam perspektif psikologi hubungan, kecemasan terhadap penolakan dan kehilangan dapat memengaruhi cara seseorang mempertahankan kedekatan dengan pasangan.



Namun, penting dipahami bahwa rasa takut kehilangan tidak membenarkan tindakan membatasi kebebasan orang lain.



Seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya seharusnya berusaha membangun rasa aman melalui komunikasi, kepercayaan, dan komitmen, bukan melalui pembatasan.



Jika seorang pria hanya merasa aman ketika istrinya tidak memiliki banyak pilihan selain bergantung kepadanya, hubungan tersebut berpotensi berkembang menjadi hubungan yang tidak seimbang.



Ketergantungan bukanlah bukti cinta. Terkadang, ketergantungan justru menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dalam hubungan.



3. Terjebak dalam Pola Pikir Patriarki tentang Peran Perempuan



Tidak semua perilaku menghambat karier istri berasal dari kecemburuan atau rasa tidak aman. Sebagian muncul dari keyakinan sosial yang telah tertanam sejak lama.



Dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma patriarkal, perempuan sering kali dianggap memiliki tanggung jawab utama terhadap urusan domestik.



Sementara itu, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga.



Pola pikir ini dapat terbawa ke dalam kehidupan pernikahan, bahkan ketika kedua pasangan sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun karier.



Seorang suami mungkin percaya bahwa setelah menikah, prioritas utama seorang istri harus berubah sepenuhnya menjadi rumah tangga.



Ia menganggap pekerjaan istri hanya sebagai aktivitas tambahan, bukan bagian penting dari identitas, aktualisasi diri, dan cita-cita hidupnya.



Ketika istri ingin mengambil pekerjaan yang menuntut tanggung jawab lebih besar, suami mungkin menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap keluarga.



Padahal, persoalan sebenarnya bukan terletak pada ambisi perempuan, melainkan pada ketidakmampuan pasangan membagi tanggung jawab secara adil.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan gender role stereotypes, yaitu stereotip mengenai perilaku, tanggung jawab, dan peran yang dianggap pantas bagi laki-laki maupun perempuan.



Stereotip tersebut dapat membuat seseorang menilai bahwa perempuan yang terlalu ambisius, mandiri, dan berorientasi pada karier sedang melanggar peran gender yang seharusnya dijalankan.



Akibatnya, seorang istri bisa terus-menerus dihadapkan pada pilihan yang tidak adil: menjadi perempuan yang dianggap baik menurut standar sosial atau menjadi perempuan yang berani mengejar cita-citanya.



Ironisnya, seorang istri dapat dituntut untuk menjadi ibu yang baik, pasangan yang perhatian, pengelola rumah tangga yang sempurna, sekaligus tidak boleh memiliki ambisi profesional yang terlalu besar.



Sementara itu, suami tidak selalu dituntut untuk mengorbankan perkembangan kariernya dengan ukuran yang sama.



Hubungan yang sehat seharusnya tidak menjadikan jenis kelamin sebagai alasan untuk membatasi kesempatan seseorang.



Pernikahan adalah kerja sama dua orang dewasa, bukan sistem yang menetapkan bahwa impian salah satu pihak harus selalu dikalahkan demi kenyamanan pihak lainnya.



4. Menggunakan Cinta sebagai Alasan untuk Melakukan Kontrol Emosional



Ada perbedaan besar antara melindungi seseorang dan mengendalikan kehidupannya.



Suami yang peduli mungkin mengingatkan istrinya agar tidak bekerja berlebihan, memperhatikan kesehatannya, atau mengajak berdiskusi mengenai dampak pekerjaan terhadap kehidupan keluarga.



Namun, suami yang melakukan kontrol emosional dapat menggunakan perhatian sebagai alasan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan istrinya.



Misalnya, setiap kali istri mendapatkan kesempatan karier, suami merespons dengan kalimat:



"Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan memilih pekerjaan itu."



"Kamu lebih mementingkan pekerjaan daripada suami sendiri."



"Aku sudah berkorban banyak untukmu, masa kamu tidak bisa mengorbankan kariermu?"



Pernyataan seperti ini dapat membuat istri mengalami konflik emosional.



Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahan. Di sisi lain, ia juga ingin mempertahankan identitas, kemampuan, dan impiannya.



Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan emotional manipulation, yaitu penggunaan emosi untuk memengaruhi keputusan dan perilaku orang lain demi kepentingan tertentu.



Salah satu bentuknya adalah membuat pasangan merasa bersalah ketika berusaha memenuhi kebutuhan pribadinya.



Lama-kelamaan, istri mungkin mulai mempertanyakan apakah keinginannya untuk sukses merupakan tindakan egois.



Ia bisa merasa bersalah ketika bekerja lembur, merasa tidak enak ketika menerima promosi, atau bahkan menolak kesempatan besar hanya untuk menghindari konflik dengan suami.



Kondisi ini berbahaya karena seseorang perlahan-lahan kehilangan kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan keinginan dan nilai hidupnya sendiri.



Cinta seharusnya memberikan ruang bagi seseorang untuk berkembang, bukan menciptakan rasa bersalah setiap kali ia berusaha menjadi lebih baik.



Perlu dipahami bahwa kompromi dalam pernikahan memang diperlukan. Namun, kompromi berbeda dengan pengorbanan sepihak yang terus-menerus dibebankan kepada orang yang sama.



Jika cinta selalu menuntut seorang istri mengubur impiannya, mungkin yang sedang dipertahankan bukan keharmonisan, melainkan kendali.



5. Takut Kehilangan Perhatian karena Istri Memiliki Dunia Sendiri



Alasan berikutnya adalah ketakutan bahwa kesibukan karier akan mengurangi kedekatan emosional dalam pernikahan.



Sebagian pria merasa nyaman ketika istri selalu tersedia, mudah dihubungi, dan memiliki banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan emosional maupun domestik keluarga.



Ketika istri mulai membangun karier, rutinitas tersebut mungkin berubah.



Istri memiliki rapat, tenggat pekerjaan, perjalanan dinas, pelatihan, pertemuan profesional, dan tanggung jawab yang membutuhkan konsentrasi.



Ia mungkin tidak lagi bisa memberikan perhatian sebanyak sebelumnya.



Bagi suami yang memiliki ketergantungan emosional tinggi, perubahan ini dapat terasa seperti kehilangan.



Ia mungkin menganggap pekerjaan istrinya sebagai pesaing dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang.



Dalam psikologi hubungan, pola ini dapat berkaitan dengan attachment insecurity, khususnya kecemasan dalam keterikatan atau anxious attachment.



Orang dengan kecenderungan tersebut dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kedekatan dan ketersediaan emosional pasangan.



Mereka mungkin menafsirkan kesibukan sebagai tanda berkurangnya cinta, meskipun kenyataannya pasangan hanya sedang menjalankan tanggung jawab profesional.



Contohnya, seorang istri yang harus mengikuti pelatihan selama beberapa hari dianggap tidak lagi memprioritaskan suami.



Istri yang pulang terlambat karena pekerjaan dituduh sudah berubah.



Bahkan, keberhasilan istri membangun hubungan profesional dengan rekan kerja dapat memicu kecemburuan yang tidak proporsional.



Padahal, seseorang tetap bisa mencintai pasangannya sekaligus memiliki kehidupan profesional yang aktif.



Solusinya bukan meminta istri berhenti bekerja, melainkan membangun pola komunikasi dan kedekatan yang lebih sehat.



Hubungan yang dewasa memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus memiliki seluruh waktu, perhatian, dan aktivitasnya.



Dua orang tetap bisa dekat meskipun memiliki dunia masing-masing.



6. Tidak Siap Menghadapi Perubahan Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan



Kesuksesan karier dapat mengubah dinamika hubungan, terutama ketika sebelumnya salah satu pihak memiliki dominasi finansial yang lebih besar.



Misalnya, selama bertahun-tahun suami menjadi satu-satunya pencari nafkah. Ia terbiasa menentukan keputusan finansial, memilih tempat tinggal, dan mengatur berbagai kebutuhan keluarga.



Kemudian, istri mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan besar.



Ia mulai memiliki tabungan pribadi, mampu membiayai kebutuhannya sendiri, dan ikut menentukan arah keuangan keluarga.



Perubahan tersebut dapat menciptakan dinamika baru dalam pernikahan.



Bagi pasangan yang terbiasa dengan hubungan setara, hal ini mungkin menjadi perkembangan positif.



Namun, bagi pria yang menganggap kekuasaan sebagai bagian penting dari identitasnya, perubahan tersebut bisa terasa mengancam.



Ia mungkin takut kehilangan posisi sebagai pihak yang paling menentukan keputusan.



Dalam psikologi sosial, kondisi ini dapat dikaitkan dengan power dynamics, yaitu pola distribusi pengaruh, otoritas, dan pengambilan keputusan dalam hubungan.



Ketika satu orang terbiasa memiliki kekuasaan lebih besar, ia mungkin kesulitan menerima perubahan yang membuat pasangannya memiliki pengaruh lebih kuat.



Akibatnya, ia dapat berusaha mempertahankan posisi tersebut melalui berbagai cara.



Mulai dari meremehkan pekerjaan istri, mengkritik penghasilannya, mempertanyakan setiap keputusan profesional, hingga melarangnya mengambil kesempatan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.



Dalam situasi yang lebih serius, perilaku ini dapat berkembang menjadi kontrol ekonomi atau economic abuse, yaitu tindakan membatasi akses pasangan terhadap sumber daya keuangan dan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.



Contohnya, suami sengaja menghalangi istrinya bekerja, mengambil seluruh penghasilan istri tanpa persetujuan, atau membatasi akses terhadap rekening dan keputusan finansial.



Perilaku seperti ini tidak boleh dianggap sekadar persoalan ego dalam rumah tangga.



Kemandirian ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan seseorang memiliki pilihan dan keamanan dalam kehidupannya.



Pernikahan seharusnya menjadi kemitraan, bukan hubungan kekuasaan yang hanya menguntungkan satu pihak.



7. Memproyeksikan Ketakutan dan Kegagalannya Sendiri kepada Istri



Alasan terakhir yang juga menarik untuk dipahami adalah kemungkinan adanya proyeksi psikologis.



Dalam psikologi, projection merupakan mekanisme pertahanan ketika seseorang secara tidak sadar mengatribusikan perasaan, kecemasan, atau dorongan yang sulit diterimanya kepada orang lain.



Dalam konteks pernikahan, seorang pria yang merasa tidak puas dengan kehidupannya sendiri mungkin kesulitan melihat istrinya berkembang.



Misalnya, ia pernah memiliki cita-cita besar tetapi gagal mewujudkannya. Ia merasa kariernya stagnan, kurang percaya diri, atau kecewa terhadap pencapaian hidupnya.



Ketika melihat istrinya memiliki ambisi besar dan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang belum pernah ia raih, muncul perasaan tidak nyaman.



Alih-alih menghadapi perasaan tersebut, ia mungkin mulai meragukan kemampuan istrinya.



Ia mengatakan bahwa istrinya terlalu ambisius, tidak realistis, terlalu mengejar materi, atau tidak memahami arti keluarga.



Padahal, penilaian tersebut bisa jadi lebih banyak mencerminkan ketakutan dan kekecewaan dirinya sendiri daripada kemampuan sang istri.



Tentu saja, tidak semua kritik suami merupakan proyeksi. Ada kritik yang memang didasarkan pada pertimbangan rasional.



Namun, ketika seorang suami terus-menerus meremehkan kemampuan istrinya tanpa alasan objektif, perilaku tersebut perlu diperhatikan.



Bahkan, ada kemungkinan bahwa keberhasilan istri membuat suami harus menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang dekat dengannya mampu mencapai sesuatu yang belum berhasil ia capai sendiri.



Dalam hubungan yang sehat, kondisi tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk saling belajar dan berkembang.



Suami tidak harus memiliki pencapaian yang sama dengan istrinya. Ia juga tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih sukses.



Keduanya dapat memiliki perjalanan hidup yang berbeda tanpa harus saling menjatuhkan.



Sebab, keberhasilan pasangan bukanlah bukti kegagalan pribadi.



Dampak Psikologis Ketika Cita-Cita Karier Istri Terus Dihalangi



Menghalangi karier istri bukan hanya berdampak pada kondisi finansial atau perkembangan profesionalnya. Jika berlangsung terus-menerus, perilaku tersebut juga dapat memengaruhi kesehatan psikologis dan kualitas hubungan pernikahan.



Berikut beberapa dampak yang mungkin muncul:



1. Kehilangan kepercayaan diri



Istri yang terus-menerus diremehkan dapat mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri. Ia mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kompeten, atau tidak pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik.



2. Mengalami frustrasi dan penyesalan



Ketika seseorang memiliki cita-cita tetapi terus-menerus dipaksa meninggalkannya, dapat muncul perasaan kehilangan, kecewa, dan frustrasi.



3. Kehilangan identitas diri



Bagi sebagian perempuan, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas dan cara mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat.



Ketika kesempatan tersebut direnggut, mereka mungkin merasa kehidupannya hanya berputar pada kewajiban rumah tangga tanpa ruang untuk mengembangkan potensi pribadi.



4. Munculnya ketergantungan ekonomi



Ketika seorang istri tidak memiliki kesempatan bekerja dan mengembangkan kemampuan finansialnya, ia dapat menjadi lebih rentan secara ekonomi.



5. Menurunnya kualitas hubungan pernikahan



Rasa tidak dihargai, kemarahan yang terpendam, dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dapat mengikis kedekatan emosional pasangan.



6. Munculnya konflik batin berkepanjangan



Istri mungkin terus menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan dan mempertahankan cita-cita hidupnya.



Pada akhirnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan dukungan justru menjadi sumber tekanan emosional.



Bagaimana Seharusnya Suami Mendukung Karier Istri?



Hubungan yang sehat tidak berarti suami dan istri harus selalu memiliki keinginan yang sama. Perbedaan pendapat tetap mungkin terjadi, termasuk mengenai pekerjaan, penghasilan, pengasuhan anak, dan pembagian waktu.



Namun, ada beberapa prinsip yang dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih suportif.



Pertama, belajar menghargai ambisi pasangan.



Suami perlu memahami bahwa keinginan istri untuk sukses bukan berarti ia tidak bahagia dalam pernikahan. Seseorang dapat mencintai keluarganya sekaligus memiliki impian profesional.



Kedua, membicarakan kekhawatiran tanpa melarang.



Jika ada persoalan mengenai waktu, pengasuhan anak, atau kondisi finansial, diskusikan solusinya bersama. Jangan menjadikan kekhawatiran sebagai alasan untuk mengambil alih seluruh keputusan.



Ketiga, membagi tanggung jawab rumah tangga secara adil.



Jika kedua pasangan bekerja, keduanya perlu berkontribusi dalam mengelola rumah tangga. Tidak adil apabila istri dituntut memiliki karier sekaligus menanggung hampir seluruh pekerjaan domestik.



Keempat, membangun kepercayaan.



Karier memberikan kesempatan untuk bertemu orang baru, memperluas jaringan, dan menjalani aktivitas di luar rumah. Hal tersebut tidak otomatis mengancam kesetiaan seseorang.



Kelima, tidak menjadikan kesuksesan sebagai persaingan.



Pernikahan bukan perlombaan untuk menentukan siapa yang memiliki penghasilan, jabatan, atau pencapaian lebih tinggi.



Keduanya berada dalam satu tim yang sama.



Penutup: Cinta Seharusnya Menjadi Tempat Bertumbuh, Bukan Tempat Mengubur Impian



Ada satu hal penting yang perlu dipahami: tidak semua larangan atau perbedaan pendapat dalam pernikahan merupakan bentuk penindasan. Setiap keluarga memiliki kondisi, prioritas, dan tantangan yang berbeda.



Namun, ketika seorang suami secara konsisten menggunakan cinta, pengorbanan, kewajiban rumah tangga, atau alasan perlindungan untuk membatasi kebebasan profesional istrinya, hubungan tersebut perlu dievaluasi.



Cinta bukan berarti memiliki hak untuk menentukan seluruh jalan hidup pasangan.



Cinta juga bukan berarti seseorang harus mengorbankan identitas, potensi, dan masa depannya agar orang lain merasa nyaman.



Seorang istri tetaplah individu yang memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak untuk berkembang meskipun telah menikah.



Ia boleh menjadi ibu yang penuh kasih sayang sekaligus perempuan profesional yang ambisius. Ia boleh mencintai suaminya sekaligus memiliki impian yang besar. Ia boleh membangun keluarga tanpa harus mengubur seluruh cita-cita pribadinya.



Begitu pula seorang suami tidak kehilangan harga dirinya hanya karena istrinya lebih sukses, memiliki penghasilan lebih besar, atau menduduki posisi yang lebih tinggi.



Justru, kedewasaan emosional terlihat ketika seseorang mampu menyaksikan orang yang dicintainya berkembang tanpa merasa terancam.



Pada akhirnya, pernikahan yang sehat bukan tentang siapa yang harus mengecilkan dirinya agar pihak lain merasa lebih besar.



Pernikahan yang sehat adalah tentang dua orang yang saling memberikan ruang untuk bertumbuh, saling mendukung ketika menghadapi tantangan, dan merayakan keberhasilan satu sama lain.



