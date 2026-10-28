11 Hal Baik yang Dilakukan Istri untuk Suami, tetapi Sering Diabaikan hingga Akhirnya Memilih Berhen

JawaPos.com - Dalam kehidupan pernikahan, ada banyak hal baik yang dilakukan istri untuk suaminya tanpa selalu mendapatkan pengakuan.

Sebagian berupa perhatian sederhana, seperti mendengarkan keluh kesah setelah bekerja, mengingat kebutuhan keluarga, menjaga komunikasi, hingga berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman.

Meski terlihat biasa, berbagai tindakan tersebut membutuhkan waktu, energi, dan keterlibatan emosional yang tidak sedikit.

Sayangnya, perhatian yang diberikan secara konsisten terkadang dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya dilakukan.

Ketika seorang istri terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, suami mungkin tidak menyadari besarnya peran di balik kebiasaan sehari-hari tersebut.

Akibatnya, usaha yang awalnya dilakukan dengan tulus dapat perlahan berubah menjadi sumber kelelahan emosional ketika tidak diimbangi penghargaan dan kepedulian.

Dalam hubungan pernikahan, persoalannya bukan semata-mata siapa yang melakukan lebih banyak pekerjaan, melainkan apakah kedua pasangan saling memahami, menghargai, dan berbagi tanggung jawab.

Istri juga memiliki kebutuhan emosional, batasan pribadi, serta keinginan untuk didengarkan dan diperhatikan. Ketika kebutuhan tersebut terus diabaikan, ia mungkin mulai mengurangi upaya yang selama ini dilakukan.

Seperti dilansir dari Your Tango, artikel berjudul 11 Things A Good Wife Does For Her Husband That Usually Get Ignored Until She Stops membahas sejumlah bentuk perhatian dan pekerjaan emosional yang kerap tidak disadari dalam pernikahan.

Berikut 11 hal baik yang dilakukan istri untuk suami, tetapi berisiko berhenti dilakukan ketika terus-menerus dianggap remeh.

1. Mendengarkan Keluh Kesah Suami dengan Penuh Perhatian Salah satu hal baik yang sering dilakukan istri adalah menyediakan ruang bagi suami untuk menceritakan berbagai pengalaman, tekanan pekerjaan, masalah pertemanan, maupun kekhawatiran tentang masa depan.

Ia tidak selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, tetapi kesediaannya untuk mendengarkan dapat membantu suami merasa bahwa dirinya tidak harus menghadapi semua kesulitan seorang diri.

Kebiasaan mendengarkan ini sering terlihat sederhana karena berlangsung dalam percakapan sehari-hari. Setelah pulang bekerja, misalnya, suami mungkin menceritakan konflik dengan rekan kerja atau mengungkapkan kekecewaannya terhadap suatu keadaan.

Istri berusaha memahami ceritanya, memperhatikan perubahan emosinya, dan memberikan kesempatan agar ia dapat mengungkapkan perasaan tanpa takut langsung dihakimi.