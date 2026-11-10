Hwang Jung Min Tampil Lebih Kurus di Tengah Kasus Hukum Dugaan Penguntitan

JawaPos.com - Hwang Jung Min jadi perbincangan setelah penampilan terbarunya memperlihatkan perubahan fisik yang cukup mencolok. Wajahnya terlihat lebih tirus ketika menghadiri pertemuan para pemain musikal Mrs. Doubtfire.

Kemunculan tersebut menarik perhatian publik karena terjadi di tengah perselisihan hukum yang melibatkan seorang perempuan terkait dugaan penguntitan dan kontroversi kehidupan pribadinya.

Mengutip laporan Sports Chosun, momen tersebut terekam dalam video yang diunggah aktor Jung Sang Hoon melalui kanal YouTube miliknya pada 7 November.

Video berjudul What Happened at the Cast Gathering for the Musical Mrs. Doubtfire (+ Hidden-Camera Prank) memperlihatkan suasana pertemuan para pemain dan staf sebelum produksi musikal dimulai.

Hwang Jung Min hadir bersama sejumlah pemeran lainnya untuk membicarakan persiapan pertunjukan sekaligus mengikuti sesi pembacaan naskah.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Jung Sang Hoon menyapa Hwang Jung Min dengan mengatakan bahwa sang aktor terlihat sedikit lebih berisi.

Namun, Hwang langsung membantahnya dengan jawaban, "Tidak, berat badanku justru turun lagi." Pernyataan spontan tersebut membuat penampilannya semakin menjadi perhatian.

Meski terlihat lebih kurus, Hwang tetap menunjukkan ekspresi ceria dan sempat memberikan semangat kepada Jung Sang Hoon yang tengah mengembangkan kanal YouTube.