Ha Jung Woo Pamer Penampilan Baru Sebelum Menikah

JawaPos.com - Ha Jung Woo jadi perbincangan setelah membagikan sejumlah foto terbaru di media sosial. Penampilannya terlihat berbeda dengan wajah yang lebih tirus dan garis rahang semakin tegas.

Perubahan tersebut langsung menarik perhatian penggemar, terlebih karena aktor berusia 48 tahun itu tengah menghitung waktu menuju pernikahannya dengan aktris Cha Jung Won pada Desember 2026.

Mengutip laporan The Chosun, foto-foto yang diunggah Ha Jung Woo memperlihatkan dirinya mengenakan busana bernuansa musim gugur dengan gaya yang elegan.

Ia juga tampak lebih segar setelah rambutnya mulai tumbuh kembali. Sebelumnya, sang aktor sempat mencukur habis rambutnya demi kebutuhan karakter dalam film terbaru berjudul Ordinary People.

Perubahan penampilan Ha Jung Woo kemudian memunculkan spekulasi bahwa dirinya sedang mempersiapkan penampilan khusus menjelang hari pernikahan.

Beberapa media Korea bahkan menyoroti kemungkinan ia melakukan perawatan penampilan atau menjalani program diet.

Namun, belum ada keterangan langsung dari Ha Jung Woo yang memastikan apakah perubahan garis rahangnya disebabkan penurunan berat badan maupun prosedur kecantikan tertentu.

Kabar pernikahan Ha Jung Woo dan Cha Jung Won telah dikonfirmasi oleh pihak agensi pada Oktober 2026. Keduanya dijadwalkan melangsungkan upacara pernikahan pada 13 Desember 2026 di Seoul.