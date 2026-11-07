Arie Kriting Pasang Badan Bela Oki Rengga, Kena Hujat Netizen: Nggak Usah Ikutan Cebokin

JawaPos.com - Komika Arie Kriting membela sahabatnya, Oki Rengga yang terlibat keributan dengan sesama suporter PSMS Medan di tribun Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada Selasa, (3/11).

Adapun perselisihan Oki Rengga diduga terjadi lantaran Oki melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang protes kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda Indonesia.

Pada akun Threadsnya, Arie Kriting menjelaskan bahwa intinya Oki Rengga selalu dan akan tetap bersuara untuk Karhutla. Bahkan, ia mengaku sahabatnya itu telah bersuara untuk pembakaran hutan sejak awal.

“Platformnya dia gunakan untuk hal semacam itu. Lihat rekam jejak dia selama ini. Langganan dia itu dihajar BuzzerRp. Tapi dia tidak gentar. Teman kita dia itu. Ingat, yang konsisten tidak banyak. Kalau di Werewolf sekarang Oki Rengga itu posisinya Lycan. Komplotan Werewolf pasti senang sekali kalau dia dianggap penjahat. Padahal baik sekali dan loyal dia itu,” ungkap Arie, dikutip Sabtu (7/11).

Bahkan dia juga turut memberikan penjelasan kepada netizen yang meragukan Oki Rengga dalam isu Karhutla.

“Dia sudah bersuara soal Pembakaran Hutan sejak awal kan. Dan sering sekali. Menurutmu Oki Rengga selama ini di pihak mana? Kalau cara dia kurang pas untuk saat ini, ya kita boleh kok dengar dulu penjelasan dia. Di video itu ada kok dia bilang, ‘nanti aku yang pegang spanduk ya’. Artinya dia mendukung hal itu kan,” tukasnya.

Naasnya, pembelaan yang dilontarkan Arie Kriting mendapat hujatan dari netizen. Bahkan, ada netizen yang mempertanyakan apa Oki Rengga benar-benar membentangkan spanduk saat pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta berakhir.

“Nyatanya apakah dia pegang spanduk saat pertandingan sudah berakhir??? Penonton sudah bubar, media sudah pulang. Gak bakal tersampaikan pesannya. Toh cuma spanduk seperti ini, tidak ada unsur politik sama sekali. Tapi saya paham, ‘Intinya dia itu teman kita,’” ungkap @sony_setyawan.