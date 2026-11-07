Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Minggu, 8 November 2026 | 02.32 WIB

Arie Kriting Pasang Badan Bela Oki Rengga, Malah Kena Hujat Netizen: Nggak Usah Ikutan Cebokin

Komika Oki Rengga diduga melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang karhutla yang sedang melanda Indonesia. (Platform X) - Image

Komika Oki Rengga diduga melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang karhutla yang sedang melanda Indonesia. (Platform X)

JawaPos.com - Komika Arie Kriting membela sahabatnya, Oki Rengga yang terlibat keributan dengan sesama suporter PSMS Medan di tribun Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada Selasa, (3/11). 

Adapun perselisihan Oki Rengga diduga terjadi lantaran Oki melarang suporter membentangkan spanduk yang berisi tentang protes kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda Indonesia.

Pada akun Threadsnya, Arie Kriting menjelaskan bahwa intinya Oki Rengga selalu dan akan tetap bersuara untuk Karhutla. Bahkan, ia mengaku sahabatnya itu telah bersuara untuk pembakaran hutan sejak awal.

“Platformnya dia gunakan untuk hal semacam itu. Lihat rekam jejak dia selama ini. Langganan dia itu dihajar BuzzerRp. Tapi dia tidak gentar. Teman kita dia itu. Ingat, yang konsisten tidak banyak. Kalau di Werewolf sekarang Oki Rengga itu posisinya Lycan. Komplotan Werewolf pasti senang sekali kalau dia dianggap penjahat. Padahal baik sekali dan loyal dia itu,” ungkap Arie, dikutip Sabtu (7/11).

Bahkan dia juga turut memberikan penjelasan kepada netizen yang meragukan Oki Rengga dalam isu Karhutla. 

“Dia sudah bersuara soal Pembakaran Hutan sejak awal kan. Dan sering sekali. Menurutmu Oki Rengga selama ini di pihak mana? Kalau cara dia kurang pas untuk saat ini, ya kita boleh kok dengar dulu penjelasan dia. Di video itu ada kok dia bilang, ‘nanti aku yang pegang spanduk ya’. Artinya dia mendukung hal itu kan,” tukasnya.

Naasnya, pembelaan yang dilontarkan Arie Kriting mendapat hujatan dari netizen. Bahkan, ada netizen yang mempertanyakan apa Oki Rengga benar-benar membentangkan spanduk saat pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta berakhir.

“Nyatanya apakah dia pegang spanduk saat pertandingan sudah berakhir??? Penonton sudah bubar, media sudah pulang. Gak bakal tersampaikan pesannya. Toh cuma spanduk seperti ini, tidak ada unsur politik sama sekali. Tapi saya paham, ‘Intinya dia itu teman kita,’” ungkap @sony_setyawan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arie Kriting Pasang Badan Bela Oki Rengga, Kena Hujat Netizen: Nggak Usah Ikutan Cebokin - Image
Infotainment

Arie Kriting Pasang Badan Bela Oki Rengga, Kena Hujat Netizen: Nggak Usah Ikutan Cebokin

Minggu, 8 November 2026 | 02.34 WIB

Krisjiana Suami Siti Badriah Sentil Netizen yang Mengaitkan Vasektomi dengan Perselingkuhan - Image
Entertainment

Krisjiana Suami Siti Badriah Sentil Netizen yang Mengaitkan Vasektomi dengan Perselingkuhan

Senin, 5 Oktober 2026 | 16.02 WIB

Jennifer Coppen Tak Ambil Pusing dengan Komentar Negatif Netizen - Image
Entertainment

Jennifer Coppen Tak Ambil Pusing dengan Komentar Negatif Netizen

Minggu, 4 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore