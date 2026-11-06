Kabar Perpisahan Bada “Street Woman Fighter 2” dan Howl, Akhiri Hubungan Asmara

Bada dan Howl (zapzee.net)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Bada BEBE yang dikenal lewat ajang Street Woman Fighter 2, dan dancer Howl dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka.

Menurut laporan Zapzee, meski hubungan mereka berakhir, keduanya disebut sepakat untuk tetap menjalin hubungan baik sebagai rekan kerja.

Bada dan Howl baru-baru ini memutuskan untuk tidak lagi menjadi pasangan kekasih. Namun, alasan di balik perpisahan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Kabar ini pun menarik perhatian penggemar karena keduanya selama bertahun-tahun dikenal memiliki kedekatan, meskipun tidak pernah secara resmi mengumumkan hubungan asmara mereka.

Kedekatan Bada dan Howl sebelumnya kerap menjadi perbincangan di kalangan penggemar. Keduanya beberapa kali membagikan foto perjalanan bersama melalui media sosial, serta saling memberikan tanda suka dan komentar pada unggahan masing-masing.

Interaksi tersebut membuat banyak penggemar menduga bahwa mereka menjalin hubungan spesial.

Bada sendiri merupakan dancer kelahiran 1995 yang semakin dikenal setelah memimpin kru BEBE meraih kemenangan dalam kompetisi Mnet Street Woman Fighter 2 pada 2023.

Ia juga memiliki rekam jejak sebagai koreografer sejumlah artis K-pop, termasuk aespa lewat lagu “Next Level”, “Savage”, “Drama”, dan “Supernova”, serta SEVENTEEN dengan “MAESTRO” dan Kai EXO melalui “Rover”.

Sementara itu, Howl, yang lahir pada 1999, merupakan anggota kru tari TEAM I AM. Namanya dikenal setelah berpartisipasi dalam program kompetisi Mnet Street Man Fighter.

Ia juga terlibat dalam koreografi sejumlah lagu K-pop, termasuk “GIANT” milik Stray Kids dan “PRICEY” dari NCT 127.

Meski perjalanan asmara mereka dikabarkan telah berakhir, Bada dan Howl disebut memilih mempertahankan hubungan profesional sebagai sesama penari.