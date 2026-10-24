Tak Lagi Bahagia Bersama Pasangan? Kenali 8 Tanda Hubungan Percintaan Perlu Diakhiri

JawaPos.com – Menjalani hubungan asmara tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Ada kalanya pasangan menghadapi konflik, perbedaan pendapat, atau perubahan perasaan yang membuat hubungan terasa semakin berat. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan apakah hubungan masih layak diperjuangkan atau justru perlu diakhiri.

Cinta memang menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan, tetapi mempertahankan hubungan jangka panjang juga membutuhkan kepercayaan, komunikasi yang sehat, kesamaan nilai, serta kesediaan untuk saling memahami.

Ketika berbagai persoalan terus berulang tanpa adanya perubahan, seseorang mungkin mulai mempertanyakan masa depan hubungannya.

Dilansir dari YourTango, terdapat delapan tanda yang dapat menunjukkan bahwa hubungan percintaan sedang mengalami masalah serius dan perlu dievaluasi. Berikut penjelasannya.

1. Kepercayaan terhadap Pasangan Mulai Hilang Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Ketika kepercayaan rusak akibat kebohongan, pengkhianatan, atau janji yang terus diingkari, kedekatan emosional pasangan bisa ikut terganggu.

Situasi tersebut dapat memunculkan kecurigaan, kecemasan, dan pertengkaran yang berulang. Bahkan, hal sederhana sekalipun mungkin menjadi sumber konflik karena salah satu pihak terus meragukan perkataan atau tindakan pasangannya.

Meski demikian, hilangnya kepercayaan tidak selalu berarti hubungan pasti berakhir. Dalam beberapa keadaan, kepercayaan dapat dibangun kembali melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan perubahan perilaku yang konsisten.

Namun, jika salah satu pihak tidak bersedia memperbaiki keadaan atau pelanggaran terus terjadi, penting untuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih memberikan rasa aman dan nyaman.

2. Tidak Lagi Antusias Berkomunikasi dengan Pasangan Pada awal hubungan, menerima pesan atau mendengar suara pasangan mungkin menjadi hal yang menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian pasangan dapat mengalami perubahan dalam cara mereka merasakan kedekatan.