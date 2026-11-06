Lee Know Stray Kids Umumkan Rencana Wajib Militer, Dijadwalkan Berangkat Awal 2027

Lee Know (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari Lee Know Stray Kids, yang akan menjalani wajib militer pada kuartal pertama 2027.

Menurut laporan Soompi, JYP Entertainment telah mengumumkan rencana keberangkatan sang idol sekaligus memberikan informasi mengenai aktivitasnya menjelang masa tugas negara.

JYP Entertainment menyebut Lee Know kemungkinan tidak dapat mengikuti beberapa jadwal Stray Kids yang berlangsung pada kuartal pertama 2027.

Meski demikian, agensi memastikan bahwa Lee Know akan tetap terhubung dengan STAY melalui berbagai konten dan aktivitas individu sebelum menjalani wajib militer.

Kabar ini menjadikan Lee Know sebagai anggota Stray Kids pertama yang akan menjalani wajib militer. Idol kelahiran 25 Oktober 1998 tersebut diperkirakan akan memulai masa tugasnya pada awal 2027, meskipun tanggal keberangkatan secara spesifik belum diumumkan oleh agensi.

Sebelumnya, Lee Know juga pernah membahas kewajiban militernya dalam konferensi pers album THIS & THAT pada Agustus 2026, sebagaimana diberitakan Yonhap News Agency.

Ia menyampaikan bahwa menjalankan tugas negara merupakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Lee Know juga meyakinkan penggemar bahwa Stray Kids memiliki keyakinan untuk kembali berkumpul setelah masa wajib militer berakhir.

JYP Entertainment menyampaikan apresiasi atas dukungan STAY dan meminta pengertian penggemar terkait kemungkinan perubahan jadwal aktivitas grup.