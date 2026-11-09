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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.10 WIB

Viral! Cha Eun Woo ASTRO Terlihat Naik Kereta Bawah Tanah Saat Jalani Wajib Militer

Cha Eun Woo (x @aboutmusicyt) - Image

Cha Eun Woo (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com - Cha Eun Woo jadi perbincangan penggemar setelah tertangkap kamera sedang menaiki kereta bawah tanah di Seoul, Korea Selatan.

Penampilannya kali ini terlihat berbeda dari biasanya karena ia mengenakan seragam loreng militer lengkap dengan topi.

Meski tampil sederhana seperti penumpang pada umumnya, kehadirannya langsung menarik perhatian warganet.

Video yang memperlihatkan momen tersebut mulai beredar di media sosial pada 5 November 2026. Mengutip laporan Zapzee, Cha Eun Woo terlihat berada di sekitar Stasiun Sadang.

Dalam rekaman itu, ia tampak berdiri di area subway sambil memperhatikan ponselnya. Penampilannya yang mengenakan seragam militer membuat sejumlah penggemar terkejut sekaligus antusias.

Momen tersebut menjadi perhatian karena Cha Eun Woo saat ini masih menjalani kewajiban wajib militer di Korea Selatan.

Ia resmi masuk militer pada 28 Juli 2025 dan menjalani tugas di Army Military Band setelah menyelesaikan pelatihan dasar. Masa tugasnya dijadwalkan berakhir pada 27 Januari 2027.

Sejak menjalani wajib militer, beberapa kabar mengenai aktivitas Cha Eun Woo sesekali muncul melalui foto maupun video yang tersebar di media sosial.

Meski tidak terlalu sering tampil di hadapan publik, setiap kemunculannya tetap mendapatkan respons besar dari penggemar.

Penampilan di subway kali ini pun memberikan gambaran sederhana tentang kesehariannya selama menjalani tugas negara.

Editor: Hanny Suwindari
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