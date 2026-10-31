Usai Selesaikan Wajib Militer, Kim Woo Seok Debut Musikal Lewat UNDER MOONBOW

JawaPos.com - Kim Woo Seok sapa penggemar melalui proyek terbarunya setelah menyelesaikan wajib militer.

Penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan ini akan membintangi musikal orisinal berjudul UNDER MOONBOW sebagai proyek pertamanya setelah keluar dari dinas militer.

Kabar tersebut diumumkan oleh agensinya, Blitzway Entertainment, pada 29 Oktober 2026. Proyek ini juga menjadi debut musikal Kim Woo Seok sejak memulai kariernya di industri hiburan.

Kim Woo Seok dipercaya memerankan Choi In Ha, seorang detektif yang menyamar untuk menyusup ke dalam organisasi kartel narkoba.

Demi mengungkap kebenaran dan membongkar aktivitas kelompok kriminal tersebut, ia harus menyembunyikan identitas aslinya.

Namun, penyelidikan yang dijalaninya justru membawanya ke dalam hubungan rumit dengan Gil Mo Hyeon, bos organisasi yang menjadi target operasi. Situasi ini menghadirkan konflik antara tugas, identitas, dan perasaan pribadi.

UNDER MOONBOW mengangkat kisah penuh ketegangan tentang hubungan dua karakter yang terjebak di antara kebenaran dan kebohongan.

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Ceritanya berfokus pada seorang detektif yang harus menyusup ke dunia kriminal serta seorang bos organisasi yang memiliki sisi kemanusiaan.

Perjalanan keduanya menghadirkan dilema mengenai kepercayaan, keyakinan, dan batas antara peran yang dijalani dengan jati diri sebenarnya.