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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 21.43 WIB

Isi Kulkas Jisoo BLACKPINK Terungkap, Penonton Penasaran dengan Kebiasaan Makannya

Jisoo Bicara Tentang Isi Kulkasnya (x @jisoomons)

JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK menarik perhatian penggemar melalui penampilan di acara variety show “Please Take Care of My Refrigerator”.

Dalam kesempatan tersebut, ia untuk pertama kalinya memperlihatkan isi kulkas pribadinya kepada publik.

Momen ini menjadi daya tarik tersendiri karena penggemar bisa melihat persediaan makanan yang biasa disimpan sang idol di rumah.

Menurut laporan allkpop, penampilan Jisoo dalam program tersebut memberikan kesempatan bagi penonton untuk mengenal sisi kesehariannya di luar aktivitas sebagai penyanyi dan aktris. Isi kulkas yang diperlihatkannya menjadi salah satu bagian menarik dari episode tersebut.

“Please Take Care of My Refrigerator” merupakan program memasak yang menghadirkan kulkas milik para selebritas sebagai bahan utama tantangan para koki.

Mereka akan menggunakan bahan makanan yang tersedia untuk membuat hidangan dalam waktu terbatas sesuai permintaan tamu.

Kehadiran Jisoo pun menambah antusiasme terhadap episode terbaru program tersebut. Selain memperlihatkan isi kulkas, penampilannya juga menjadi kesempatan untuk berbagi cerita mengenai kebiasaan makan dan pilihan makanan sehari-hari.

Bagi penggemar BLACKPINK, momen ini menawarkan gambaran lebih personal tentang kehidupan Jisoo di luar panggung.

Penampilan sang idol dalam acara tersebut sekaligus memperlihatkan sisi santai yang jarang terlihat ketika ia menjalani aktivitas profesional.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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