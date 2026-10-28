Kuliner Khas Pekalongan Murah Meriah! Cicipi Lontong Glabed full Topping Sampai Limun Oriental Soda

Ilustrasi lontong glabet/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com - Kuliner Pekalongan memiliki beragam cita rasa dengan sentuhan yang unik.
Tidak hanya terkenal dengan warisan batiknya, Pekalongan juga menawarkan berbagai makanan khas yang murah meriah dan kaya rasa.
Dari garang asem, sego megono, lontong glabed, soto tauto, sampai minuman soda lokal yang tak kalah menarik untuk dicoba.
Cita rasanya yang tidak berubah selama bertahun-tahun membuat kuliner khas Pekalongan selalu ramai diburu para pecinta kuliner. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (21/10) berikut kuliner khas Pekalongan yang wajib untuk dicoba,
Lontong Glabed
Salah satu kuliner yang wajib anda coba saat berkunjung ke Pekalongan adalah lontong glabed Makmur di Pasar Banjarsari, Jl. Sultan Agung, Sugihwaras, Pekalongan Timur.
Seporsi lontong glabed dibanderol dengan harga Rp 15.000. Hidangan ini terdiri dari lontong, telur kecap, sayur nangka, irisan tempe, tahu goreng, kikil, ayam. Semua komponen kemudian disiram dengan kuah santan kental yang sekilas mirip seperti opor.
Lontong glabed biasanya disantap sebagai menu sarapan karena memiliki beragam isian yang mengenyangkan. Kuliner ini cocok untuk mengawali perjalanan anda menjelajahi Pekalongan
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Soto Tauto
Selain lontong glabed, salah satu hidangan khas Pekalongan yang wajib dicoba adalah soto tauto bang dul. Alamatnya, berada di Jl. Dr. Sutomo, Sokorejo, Pekalongan Timur.
Warung ini terbilang legendaris karena sudah ada sejak tahun 1982 dan menjadi langganan banyak orang. Ciri khas yang membedakan soto tauto dari soto pada umumnya adalah penggunaan tauco sebagai bahan bumbu utama.
Sentuhan rasa asam dan manis memberikan cita rasa tersendiri pada kaldu kuah sotonya. Anda bisa memilih soto dengan isian ayam atau daging sapi.
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