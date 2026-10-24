Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Sung Han Bin ZEROBASEONE Jadi Bintang Tamu UNICEF

sung han bin (x @soompi)

JawaPos.com - Sung Han Bin ZEROBASEONE tunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak melalui partisipasi dalam program YouTube resmi UNICEF Korea bertajuk Future Interviewer.

Ia menyumbangkan bakatnya untuk terlibat dalam konten yang mempertemukan anak-anak dengan orang dewasa guna membahas mimpi, cita-cita, nilai kehidupan, dan berbagai kekhawatiran tentang masa depan.

Menurut laporan allkpop, UNICEF Korea mengumumkan bahwa Sung Han Bin tampil sebagai narasumber ke-13 dalam episode berjudul A Person Who Brings Everyone’s Hearts Together.

Dalam program ini, anak-anak berperan sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang dewasa.

Format tersebut dirancang untuk membuka ruang komunikasi agar kedua generasi dapat saling memahami dan berbagi sudut pandang.

Dalam episode tersebut, Sung Han Bin mendengarkan pertanyaan dari para pewawancara cilik yang tengah memikirkan impian dan pilihan karier mereka.

Ia memberikan jawaban berdasarkan pengalaman serta pemikirannya sendiri, sekaligus membagikan pandangan mengenai perjalanan mengejar mimpi.

Interaksi ini menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan rasa ingin tahu dan kegelisahan mereka secara terbuka.

Setelah sesi wawancara, Sung Han Bin mengungkapkan bahwa pertanyaan dari anak-anak membantunya kembali mengingat niat awal dalam perjalanan hidupnya.

Ia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh anak yang sedang berusaha mewujudkan cita-cita, berharap mereka dapat tumbuh dengan sehat dan penuh kebahagiaan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa percakapan sederhana lintas generasi dapat memberikan ruang refleksi bagi kedua belah pihak.

Sekretaris Jenderal UNICEF Korea, Heo Geum Joo, turut menyampaikan apresiasi atas kesediaan Sung Han Bin mendengarkan kekhawatiran anak-anak dan berbagi kehangatan melalui program tersebut.

UNICEF Korea berharap Future Interviewer dapat membantu orang dewasa memahami perasaan anak-anak dengan lebih dekat, sekaligus mendorong anak-anak agar berani menyampaikan pemikiran dan impian mereka.

Episode yang menampilkan Sung Han Bin dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2026 melalui kanal YouTube resmi UNICEF Korea.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo, EP Perdana DEAD:ALIVE Rilis Oktober - Image
Music & Movie

Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo, EP Perdana DEAD:ALIVE Rilis Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 17.46 WIB

Kabar Bahagia! Akhirnya Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo - Image
Music & Movie

Kabar Bahagia! Akhirnya Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo

Kamis, 10 September 2026 | 19.06 WIB

TXT Dukung Kesehatan Mental Remaja Lewat Inisiatif Digital Bersama UNICEF - Image
Infotainment

TXT Dukung Kesehatan Mental Remaja Lewat Inisiatif Digital Bersama UNICEF

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore