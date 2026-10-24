Sung Han Bin ZEROBASEONE Jadi Bintang Tamu UNICEF

sung han bin (x @soompi)

JawaPos.com - Sung Han Bin ZEROBASEONE tunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak melalui partisipasi dalam program YouTube resmi UNICEF Korea bertajuk Future Interviewer.

Ia menyumbangkan bakatnya untuk terlibat dalam konten yang mempertemukan anak-anak dengan orang dewasa guna membahas mimpi, cita-cita, nilai kehidupan, dan berbagai kekhawatiran tentang masa depan.

Menurut laporan allkpop, UNICEF Korea mengumumkan bahwa Sung Han Bin tampil sebagai narasumber ke-13 dalam episode berjudul A Person Who Brings Everyone’s Hearts Together.

Dalam program ini, anak-anak berperan sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang dewasa.

Format tersebut dirancang untuk membuka ruang komunikasi agar kedua generasi dapat saling memahami dan berbagi sudut pandang.

Dalam episode tersebut, Sung Han Bin mendengarkan pertanyaan dari para pewawancara cilik yang tengah memikirkan impian dan pilihan karier mereka.

Ia memberikan jawaban berdasarkan pengalaman serta pemikirannya sendiri, sekaligus membagikan pandangan mengenai perjalanan mengejar mimpi.

Interaksi ini menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan rasa ingin tahu dan kegelisahan mereka secara terbuka.

Setelah sesi wawancara, Sung Han Bin mengungkapkan bahwa pertanyaan dari anak-anak membantunya kembali mengingat niat awal dalam perjalanan hidupnya.

Ia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh anak yang sedang berusaha mewujudkan cita-cita, berharap mereka dapat tumbuh dengan sehat dan penuh kebahagiaan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa percakapan sederhana lintas generasi dapat memberikan ruang refleksi bagi kedua belah pihak.

Sekretaris Jenderal UNICEF Korea, Heo Geum Joo, turut menyampaikan apresiasi atas kesediaan Sung Han Bin mendengarkan kekhawatiran anak-anak dan berbagi kehangatan melalui program tersebut.

UNICEF Korea berharap Future Interviewer dapat membantu orang dewasa memahami perasaan anak-anak dengan lebih dekat, sekaligus mendorong anak-anak agar berani menyampaikan pemikiran dan impian mereka.