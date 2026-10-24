Seo In Guk Umumkan Fan Meeting “TWO SIDES” di Seoul

fanmeeting seo in guk / allkpop

JawaPos.com - Seo In Guk bawa kabar gembira bagi para penggemarnya di Korea Selatan. Ia dijadwalkan menggelar fan meeting berjudul “TWO SIDES” in SEOUL pada 19 Desember 2026.

Acara ini menjadi kesempatan bagi sang bintang untuk kembali bertemu langsung dengan penggemar domestiknya setelah dua tahun, sekaligus melanjutkan rangkaian tur fan meeting tahun ini.

Menurut laporan allkpop, agensi Story J Company mengumumkan jadwal fan meeting Seoul sekaligus merilis poster spesial untuk acara tersebut.

Dalam poster terbaru, Seo In Guk tampil mengenakan jaket denim sambil membawa kue stroberi dengan krim, dilengkapi pose mengedipkan mata yang menonjolkan sisi manis dan menggemaskannya.

Konsep “TWO SIDES” menggambarkan dua sisi Seo In Guk, yakni sebagai aktor dan penyanyi, serta perbedaan pesonanya ketika berada di atas maupun di luar panggung.

Melalui berbagai segmen dan konten video, penggemar berkesempatan melihat kepribadian sang artis dari sudut yang berbeda. Konsep ini juga menjadi benang merah dalam rangkaian fan meeting yang telah ia jalani sepanjang 2026.

Sebelum kembali ke Seoul, Seo In Guk lebih dahulu menyelesaikan fase pertama tur “TWO SIDES” di Amerika Selatan.

Pada Maret lalu, ia menyapa penggemar di Meksiko, Chile, dan Brasil. Rangkaian acara tersebut mendapat sambutan hangat, dengan Seo In Guk membawakan lagu-lagunya serta berinteraksi langsung dengan para penggemar yang dikenal sebagai HEARTRIDER.

Fan meeting di Seoul akan berlangsung di Donghae Culture and Arts Center, Kwangwoon University, dengan dua sesi pertunjukan pada 19 Desember.

Berdasarkan pengumuman yang dilaporkan media Korea, penjualan tiket melalui Yes24 dijadwalkan dimulai dengan presale khusus anggota fan club pada 5 November, disusul penjualan umum pada 6 November melalui Yes24 dan 2TM.

Kembalinya Seo In Guk ke panggung fan meeting domestik menjadi momen yang dinantikan HEARTRIDER.