Hani EXID Gabung Nexus E&M, Siap Buka Babak Baru dalam Karier Akting

hani (x @soompi)

JawaPos.com - Hani eks EXID yang memiliki nama asli Ahn Hee Yeon, bergabung dengan agensi Nexus E&M.

Pengumuman yang disampaikan pada 16 Oktober 2026 ini menandai langkah baru dalam perjalanan kariernya sebagai aktris.

Setelah dikenal luas lewat aktivitas musik bersama EXID, Hani kini semakin aktif membangun reputasi di dunia seni peran.

Menurut laporan Zapzee, Nexus E&M menyambut Hani sebagai aktris dengan kemampuan akting yang kuat dan karakter unik.

Pihak agensi menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Hani dapat mengembangkan potensinya dan menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai proyek mendatang.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, agensi juga merilis foto profil terbaru yang memperlihatkan penampilan Hani dengan kesan elegan dan dewasa.

Hani telah memperluas kariernya ke dunia akting melalui sejumlah drama, termasuk XX, You Raise Me Up, Hit the Spot, dan Call It Love.

Ia juga pernah tampil dalam film National Team 2 dan Adults Don't Know. Pengalaman lintas genre tersebut menjadi bagian dari prosesnya membangun portofolio sebagai aktris setelah memulai debut di industri hiburan bersama EXID pada 2012.

Saat ini, Hani tengah membintangi drama akhir pekan KBS2 berjudul Love On The Menu sebagai Han Gyu Rim.

Penampilannya dalam drama tersebut mendapat perhatian berkat ekspresi emosional dan aktingnya yang dinilai semakin matang.

Serial itu juga dilaporkan berhasil mencatatkan rating pemirsa di atas 16 persen, menambah sorotan terhadap perkembangan karier aktingnya.

Bergabung dengan Nexus E&M membuat Hani berada di bawah manajemen yang sama dengan sejumlah nama terkenal, seperti Song Ji Hyo, Lee Sun Bin, dan Su Ae.