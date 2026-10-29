Kasus Kim Soo-hyun Memasuki Babak Baru, Ibu Kim Sae-ron dan Pengacara Dirujuk ke Jaksa Penuntut Umum

JawaPos.com – Agensi aktor Korea Selatan Kim Soo-hyun, Gold Medalist, mengumumkan pada 26 Oktober bahwa sejumlah orang, termasuk ibu mendiang Kim Sae-ron, kemudian seorang individu yang diduga menyamar sebagai bibi mendiang, serta seorang pengacara, telah dirujuk ke jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana terkait kasus pencemaran nama baik.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (29/10), Menurut keterangan agensi, penyelidikan kepolisian menemukan dugaan penyebaran informasi palsu serta penggunaan bukti yang telah dimanipulasi untuk mendukung tuduhan terhadap Kim Soo-hyun.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum sang aktor untuk memulihkan reputasinya setelah tuduhan mengenai hubungannya dengan Kim Sae-ron ketika mendiang masih di bawah umur mencuat ke publik.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang disampaikan agensi, ibu mendiang Kim Sae-ron dan individu yang diduga menyamar sebagai bibinya menghadapi sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk pencemaran nama baik melalui penyebaran informasi palsu, penyebaran rekaman yang diduga melanggar ketentuan hukum, serta percobaan pemaksaan.

Seorang pengacara yang mewakili keluarga mendiang dan seorang operator saluran YouTube juga dilaporkan telah dirujuk ke jaksa atas dugaan pencemaran nama baik dan keterlibatan dalam penyebaran materi yang dimanipulasi.

Materi yang dipersoalkan meliputi percakapan KakaoTalk yang diduga telah diubah serta rekaman suara yang menurut penyelidik dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Kasus ini berkaitan dengan tuduhan yang disebarkan sejak Maret 2025 oleh Kim Se-ui, kepala saluran YouTube Garo Sero Research Institute, mengenai dugaan hubungan Kim Soo-hyun dengan Kim Sae-ron ketika aktris tersebut masih di bawah umur.

Menurut materi sumber, penyelidik menetapkan bahwa rekaman suara yang dipublikasikan telah dimanipulasi menggunakan AI generatif dan percakapan KakaoTalk yang diklaim berasal dari keduanya diduga merupakan materi palsu, sementara Kim Se-ui telah ditangkap pada Mei atas dugaan penyebaran informasi palsu dan masih ditahan.