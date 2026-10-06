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Syahrul Yunizar
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Angkatan Darat Resmi Punya 6 Kodam Baru, Ini Daftar Lengkap Pangdamnya 

Presiden Prabowo Subianto resmikan 6 kodam baru dan 30 Brigade Infanteri dalam HUT ke-81 TNI di Jakarta. (Ist) - Image

Presiden Prabowo Subianto resmikan 6 kodam baru dan 30 Brigade Infanteri dalam HUT ke-81 TNI di Jakarta. (Ist)

JawaPos.com - Bertepatan dengan Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Senin (6/10), Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru. Tersebar di beberapa daerah, Mabes TNI AD mengungkap nama-nama pangdam di setiap kodam tersebut. 

”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo. 

Berdasar data, 6  kodam baru itu terdiri atas Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Maluku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.

Masing-masing kodam baru itu dipimpin oleh jenderal bintang dua TNI AD, yakni: 


Mayjen TNI Rionardo sebagai Pangdam XXV/Mahmud Riayat Syah (Provinsi Kepulauan Riau)

Mayjen TNI Drajad Brima Yoga sebagai Pangdam XXVI/Mataram (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua sebagai Pangdam XXVII/Sobe Sonbai (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Mayjen TNI Nefra Firdaus sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha (Provinsi Maluku Utara)

Mayjen TNI Aminton Manurung sebagai Pangdam XXIX/Mambruk (Provinsi Papua Tengah)

Editor: Kuswandi
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