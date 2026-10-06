Angkatan Darat Resmi Punya 6 Kodam Baru, Ini Daftar Lengkap Pangdamnya 

Presiden Prabowo Subianto resmikan 6 kodam baru dan 30 Brigade Infanteri dalam HUT ke-81 TNI di Jakarta. (Ist)
JawaPos.com - Bertepatan dengan Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Senin (6/10), Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru. Tersebar di beberapa daerah, Mabes TNI AD mengungkap nama-nama pangdam di setiap kodam tersebut.
”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.
Berdasar data, 6 kodam baru itu terdiri atas Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Maluku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.
Masing-masing kodam baru itu dipimpin oleh jenderal bintang dua TNI AD, yakni:
Mayjen TNI Rionardo sebagai Pangdam XXV/Mahmud Riayat Syah (Provinsi Kepulauan Riau)
Mayjen TNI Drajad Brima Yoga sebagai Pangdam XXVI/Mataram (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua sebagai Pangdam XXVII/Sobe Sonbai (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Mayjen TNI Nefra Firdaus sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha (Provinsi Maluku Utara)
Mayjen TNI Aminton Manurung sebagai Pangdam XXIX/Mambruk (Provinsi Papua Tengah)
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