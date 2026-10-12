Layar 120Hz di Samsung Galaxy S26 FE, Apa Bedanya dengan 60Hz?

JawaPos.com - Refresh rate layar menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan ketika memilih smartphone, terutama bagi pengguna yang banyak menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, membaca, dan menonton video.

Samsung Galaxy S26 FE sendiri hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, sementara harga efektifnya selama promo disebut mulai Rp 9 jutaan dari harga resmi Rp 11.999.000.

JawaPos.com telah mencoba Galaxy S26 FE secara langsung. Salah satu aspek yang menarik dari perangkat ini adalah kombinasi layar besar dan refresh rate tinggi yang membuat pengalaman penggunaan sehari-hari terasa lebih mulus.

Di tengah pilihan smartphone dengan harga belasan juta rupiah, spesifikasi layar seperti ukuran panel, refresh rate, dan dukungan Always On Display layak diperhitungkan. Sebab, layar merupakan bagian yang paling sering berinteraksi langsung dengan pengguna.

Apa Bedanya Layar 60Hz dan 120Hz? Perbedaan refresh rate paling mudah dipahami melalui aktivitas scrolling. Layar 60Hz memperbarui gambar hingga 60 kali per detik, sedangkan layar 120Hz mampu melakukannya hingga 120 kali per detik.

Artinya, layar 120Hz dapat menampilkan pergerakan dengan lebih mulus, terutama ketika menggulir halaman panjang, berpindah menu, atau melihat konten yang bergerak cepat.

Pada Galaxy S26 FE, kemampuan tersebut terasa relevan untuk penggunaan media sosial sehari-hari. Pergerakan teks dan gambar saat scrolling dapat terlihat lebih halus dibandingkan layar 60Hz, meskipun pengalaman akhirnya juga dipengaruhi aplikasi, konten, dan pengaturan perangkat.

Perbedaan ini akan lebih mudah diamati ketika dua layar dengan refresh rate berbeda dibandingkan secara langsung menggunakan gerakan yang sama.

Layar 6,7 Inci Lebih Lega untuk Streaming dan Multitasking Galaxy S26 FE menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+ 1080 x 2340 piksel.