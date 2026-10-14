Harga CPU, RAM, dan GPU Naik Terus, Siap-siap PC dan Laptop Makin Mahal

Ilustrasi market PC. (NJBIZ)
JawaPos.com - Harga PC (personal computer) dan laptop berpotensi semakin mahal, setelah kenaikan harga RAM dan kartu grafis (GPU) mulai dibayangi kenaikan harga prosesor (CPU).
Qualcomm, Intel, dan AMD dikabarkan ikut menyesuaikan harga chip mereka di tengah meningkatnya biaya produksi semikonduktor dan kebutuhan komputasi untuk kecerdasan buatan (AI).
Kondisi ini menjadi kabar kurang menggembirakan bagi gamer, perakit PC, hingga konsumen yang berencana membeli laptop baru.
Pasalnya, CPU, RAM, dan GPU merupakan komponen penting dalam menentukan biaya sebuah komputer.
Jika harga ketiganya naik bersamaan, anggaran untuk merakit PC atau membeli perangkat dengan spesifikasi tinggi berpotensi semakin membengkak.
Dampak mahalnya harga komponen PC ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna yang ingin membangun PC gaming.
Konsumen yang membutuhkan komputer untuk bekerja, mengedit video, menjalankan aplikasi desain, hingga mengembangkan AI juga berisiko menghadapi harga perangkat yang lebih tinggi.
Mengutip Gizchina, Qualcomm dilaporkan mulai menerapkan penyesuaian harga pada sejumlah lini prosesornya pada Oktober ini.
Kenaikan tersebut disebut mencapai 10 persen, termasuk pada chip Snapdragon yang digunakan di sejumlah laptop modern.
Penyesuaian harga ini berpotensi memengaruhi biaya produksi laptop berbasis ARM.
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