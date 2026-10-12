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Nanda Prayoga
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.03 WIB

7 Cara Ampuh Mendinginkan HP Android yang Cepat Panas

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP Android yang cepat panas bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari bermain game, menonton video, hingga sekadar membuka media sosial. 

Karena itu, kamu perlu mengetahui beberapa cara menjaga suhu HP android agar tetap stabil dan tidak terlalu panas.

Selain membuat tangan tidak nyaman saat menggenggam perangkat, suhu yang terlalu tinggi juga dapat memicu penurunan performa HP, karena sistem membatasi kinerja untuk menjaga suhu tetap terkendali.

Kondisi tersebut bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti penggunaan aplikasi berat, terlalu banyak aktivitas yang berjalan di latar belakang, paparan sinar matahari, hingga proses pengisian daya. 

Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada HP Android tanpa harus langsung membawanya ke tempat servis.

1. Tutup Aplikasi yang Tidak Digunakan

Salah satu cara mengurangi panas pada HP Android adalah menutup aplikasi yang tidak sedang digunakan, terutama aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya.

Game dengan grafis tinggi, aplikasi penyuntingan video, dan aplikasi navigasi dapat membuat prosesor bekerja lebih keras sehingga suhu perangkat meningkat.

Kamu bisa membuka menu aplikasi terbaru atau recent apps, kemudian menutup aplikasi yang tidak diperlukan.

Namun, menutup semua aplikasi secara terus-menerus tidak selalu membuat HP lebih dingin karena beberapa aplikasi dapat dibuka kembali secara otomatis.

Utamakan menghentikan aplikasi yang memang membebani perangkat atau mengalami gangguan.

Editor: Bayu Putra
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