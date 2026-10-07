Selfie Makin Lebar, 6 Pose Ini Lebih Gampang Dicoba di Galaxy S26 FE

Wide selfie dengan Samsung Galaxy S26 FE. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Selfie sekarang bukan lagi sekadar soal memastikan wajah masuk ke dalam frame. Outfit, gestur, latar tempat, sampai teman yang ikut berfoto menjadi bagian dari cerita. Karena itu, kamera depan dengan sudut pandang lebih luas bisa membuat perbedaan ketika ingin mendapatkan satu frame yang lebih utuh.
Samsung Galaxy S26 FE membawa kamera depan 12 MP f/2.2 dengan Field of View (FoV) hingga 85 derajat. Sudut pandang yang lebih lebar ini memberi ruang lebih banyak di dalam frame, sehingga pengguna tidak selalu harus menjauhkan ponsel atau menggunakan tongsis ketika ingin memasukkan lebih banyak orang maupun latar.
Buat pengguna yang gemar mencoba pose yang ramai di media sosial, kemampuan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengeksplorasi angle yang lebih beragam.
Pose upper view dilakukan dengan mengangkat smartphone tinggi di atas kepala, kemudian mengarahkannya ke bawah sambil melihat ke kamera.
Dengan sudut pandang yang lebih luas, frame tidak hanya menangkap wajah. Bagian tubuh, outfit, bahkan lantai atau jalan di bawah juga bisa ikut terlihat.
Pose ini cocok digunakan ketika ingin menonjolkan pakaian atau suasana tempat. Misalnya saat sedang berada di kafe, jalanan kota, area konser, atau tempat wisata dengan tampilan lantai yang menarik.
Kamera dengan FoV lebih sempit biasanya membuat pengguna harus mengangkat ponsel lebih tinggi atau menjauhkan perangkat agar area yang masuk frame lebih banyak.
From above sebenarnya masih memiliki konsep yang mirip dengan upper view, tetapi jaraknya lebih dekat.
Smartphone ditempatkan di atas wajah dengan sudut mengarah ke bawah. Wajah menjadi pusat perhatian, sementara bahu dan sedikit latar tetap dibiarkan masuk ke dalam frame.
Di sini, ruang ekstra dari FoV 85 derajat bisa membantu agar foto tidak terasa terlalu sesak.
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