Harga iPhone 18 Pro dan Pro Max di Indonesia mulai Rp 27 Jutaan, Pre-Order Dibuka Hari Ini 

Ilustrasi iPhone 18 Pro. (Apple)

JawaPos.com – Harga iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia akhirnya terungkap. iPhone 18 Pro dipasarkan mulai Rp 27,499 juta, sedangkan iPhone 18 Pro Max dibanderol mulai Rp 29,499 juta.

Kedua model tersebut mulai dapat dipesan melalui jaringan ritel resmi pada 7 Oktober 2026. Sementara itu, ketersediaan unit untuk pelanggan dijadwalkan mulai 16 Oktober 2026.

Kehadiran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menjadi bagian dari generasi terbaru ponsel flagship Apple. Selain membawa perubahan pada sektor kamera dan performa, kedua model tersebut juga hadir dengan sejumlah pembaruan pada sistem operasi dan konektivitas.

Harga iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia

Untuk pasar Indonesia, harga iPhone 18 Pro dimulai dari Rp 27,499 juta. Sementara varian iPhone 18 Pro Max memiliki harga awal Rp 29,499 juta.

Perbedaan harga tersebut menempatkan iPhone 18 Pro Max sekitar Rp2 juta lebih mahal dibandingkan iPhone 18 Pro pada harga awalnya.

Digimap dan Digiplus turut membuka pra pemesanan iPhone 18 baru di Indonesia. Konsumen yang ingin mendapatkan perangkat pada periode awal penjualan dapat melakukan pre-order mulai 7 Oktober 2026 dan akan mendapat sejumlah benefit.