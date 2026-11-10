Butuh Pendanaan Mendesak? Ini Strategi Mengatasi Kebutuhan Darurat

Ilustrasi mengatasi kebutuhan dana darurat. (Istimewa).
JawaPos.com – Kebutuhan finansial yang datang secara tiba-tiba dapat mengganggu kondisi keuangan rumah tangga. Situasi seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, hingga kerusakan rumah yang membutuhkan perbaikan segera bisa menjadi beban ketika tidak tersedia dana darurat.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan secara cermat agar kebutuhan mendesak dapat terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan finansial baru.
Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah menghitung secara terperinci jumlah dana yang dibutuhkan. Perhitungan ini penting agar pengeluaran tetap terarah dan masyarakat tidak mengambil pinjaman melebihi kebutuhan sebenarnya.
Selain itu, masyarakat dapat mempertimbangkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Pilihannya beragam, mulai dari Kredit Tanpa Agunan (KTA) hingga pinjaman dengan jaminan aset.
Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami bunga, biaya administrasi, tenor, serta kewajiban pembayaran. Pastikan pula layanan pembiayaan tersebut memiliki izin dan berada di bawah pengawasan otoritas berwenang.
Langkah berikutnya adalah mengevaluasi pengeluaran rutin. Pengeluaran yang tidak mendesak, seperti hiburan atau rekreasi, dapat ditunda sementara untuk mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih penting.
Masyarakat juga bisa mencari sumber penghasilan tambahan guna memperkuat kondisi keuangan. Pekerjaan lepas, proyek paruh waktu, hingga usaha sampingan dapat menjadi pilihan untuk menambah pemasukan.
Jika masih terdapat anggaran dari pos kebutuhan yang dapat ditunda, dana tersebut juga bisa dialihkan sementara untuk memenuhi kebutuhan darurat. Meski demikian, pengalihan anggaran harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
Gadai Emas Jadi Salah Satu Alternatif
Apabila penyesuaian anggaran belum mencukupi, masyarakat dapat mempertimbangkan pemanfaatan aset yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu pilihan yang tersedia adalah layanan Gadai Emas di Pegadaian.
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