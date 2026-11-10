Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul, ARM
Selasa, 10 November 2026 | 18.49 WIB

Butuh Pendanaan Mendesak? Ini Strategi Mengatasi Kebutuhan Darurat

Ilustrasi mengatasi kebutuhan dana darurat. (Istimewa). - Image

Ilustrasi mengatasi kebutuhan dana darurat. (Istimewa).

JawaPos.com – Kebutuhan finansial yang datang secara tiba-tiba dapat mengganggu kondisi keuangan rumah tangga. Situasi seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, hingga kerusakan rumah yang membutuhkan perbaikan segera bisa menjadi beban ketika tidak tersedia dana darurat.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan secara cermat agar kebutuhan mendesak dapat terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan finansial baru.

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah menghitung secara terperinci jumlah dana yang dibutuhkan. Perhitungan ini penting agar pengeluaran tetap terarah dan masyarakat tidak mengambil pinjaman melebihi kebutuhan sebenarnya.

Selain itu, masyarakat dapat mempertimbangkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Pilihannya beragam, mulai dari Kredit Tanpa Agunan (KTA) hingga pinjaman dengan jaminan aset.

Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami bunga, biaya administrasi, tenor, serta kewajiban pembayaran. Pastikan pula layanan pembiayaan tersebut memiliki izin dan berada di bawah pengawasan otoritas berwenang.

Langkah berikutnya adalah mengevaluasi pengeluaran rutin. Pengeluaran yang tidak mendesak, seperti hiburan atau rekreasi, dapat ditunda sementara untuk mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih penting.

Masyarakat juga bisa mencari sumber penghasilan tambahan guna memperkuat kondisi keuangan. Pekerjaan lepas, proyek paruh waktu, hingga usaha sampingan dapat menjadi pilihan untuk menambah pemasukan.

Jika masih terdapat anggaran dari pos kebutuhan yang dapat ditunda, dana tersebut juga bisa dialihkan sementara untuk memenuhi kebutuhan darurat. Meski demikian, pengalihan anggaran harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Gadai Emas Jadi Salah Satu Alternatif

Apabila penyesuaian anggaran belum mencukupi, masyarakat dapat mempertimbangkan pemanfaatan aset yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu pilihan yang tersedia adalah layanan Gadai Emas di Pegadaian.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Inovasi Keuangan Digital & Strategi Pemasaran Investasi Emas Tring! by Pegadaian Raih 2 Penghargaan - Image
Ekonomi

Inovasi Keuangan Digital & Strategi Pemasaran Investasi Emas Tring! by Pegadaian Raih 2 Penghargaan

Sabtu, 7 November 2026 | 01.47 WIB

Peringati Harpelnas, Tring Pegadaian Hadirkan “An Evening with Pegadaian” dan Semangat “Tenang Saja” - Image
Ekonomi

Peringati Harpelnas, Tring Pegadaian Hadirkan “An Evening with Pegadaian” dan Semangat “Tenang Saja”

Senin, 7 September 2026 | 15.00 WIB

Pegadaian Gencarkan Sosialisasi Tring, Perluas Literasi Keuangan Digital, Sasar Gen Z - Image
Ekonomi

Pegadaian Gencarkan Sosialisasi Tring, Perluas Literasi Keuangan Digital, Sasar Gen Z

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.21 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore