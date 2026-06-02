Dimas Choirul
Selasa, 2 Juni 2026 | 18.03 WIB

Rupiah Fluktuatif, Nilai Tukar Terhadap Dolar Hari Ini 2 Juni 2026 Tercatat Rp 17.855

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau berfluktuasi pada Selasa (2/6) pagi. Berdasarkan data Google Finance, kurs USD/IDR berada di level Rp 17.854,97 per dolar AS pada pukul 10.45 WIB

Posisi tersebut menunjukkan pelemahan dolar AS sebesar 0,09 persen atau turun sekitar 16 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sebagai perbandingan, penutupan sebelumnya tercatat di level Rp 17.871 per dolar AS.

Pergerakan dolar AS terhadap rupiah dalam satu jam perdagangan terakhir terlihat cukup fluktuatif. Kurs sempat bergerak mendekati level Rp17.880 per dolar AS sebelum akhirnya terkoreksi dan berada di kisaran Rp17.855 per dolar AS.

Meski demikian, nilai tukar rupiah masih berada di level yang relatif tinggi terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut.

