JawaPos.com - Aktor yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan pentingnya mengenalkan sejarah dan proses pembuatan keris kepada generasi muda. Menurutnya, pelestarian keris tidak cukup hanya dengan menjaga benda peninggalan leluhur, tetapi juga harus memastikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya di balik pembuatannya dapat diwariskan.

Pesan tersebut disampaikan Rano saat membuka Musyawarah Agung Senapati Nusantara ke-3 (MAS#3) di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (27/11).

Kegiatan yang berlangsung pada 27–29 November 2026 itu digelar oleh Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) dalam rangka memperingati 21 tahun pengakuan keris Indonesia oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 25 November 2005.

Dalam sambutannya, Rano Karno menilai keris bukan sekadar senjata tradisional. Di balik bentuk dan keindahan pamornya, tersimpan pengetahuan leluhur mengenai alam, pemilihan material, pengolahan logam, hingga kemampuan mengendalikan api.

Menurut pemeran Doel dalam Si Doel Anak Sekolahan tersebut, setiap proses pembuatan keris mencerminkan perpaduan antara keterampilan teknis, ketekunan, kesabaran, dan kehalusan rasa yang perlu diwariskan lintas generasi.

"Keris adalah kesaksian bahwa jauh sebelum kita mengenal berbagai kemajuan teknologi modern, leluhur bangsa ini telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan cita rasa estetik yang sangat mengagumkan," kata Rano.

Ia mengingatkan bahwa pelestarian keris tidak boleh berhenti pada upaya merawat bilah agar tidak rusak atau berkarat. Pengetahuan tentang cara membuat, merawat, serta memahami filosofi keris juga harus dijaga.

"Kebudayaan tidak hidup di balik kaca museum. Ia hidup di tangan para empunya yang masih bertahan menempa logam, di tangan para perajin yang tekun berkarya, dan di hati para pelestari yang dengan kesungguhan mewariskan pengetahuannya," ujarnya.

Rano Karno mengingatkan risiko yang bisa muncul apabila generasi muda hanya mengenal keris sebagai benda budaya tanpa memahami sejarah dan proses pembuatannya.

Ia tidak ingin anak-anak Indonesia kelak hanya mengetahui nama keris, tetapi kehilangan pemahaman mengenai sosok empu yang membuatnya, teknik penempaan, hingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

"Jangan sampai suatu hari nanti anak-anak kita masih mengenal nama keris, tetapi tidak lagi mengenal siapa yang membuatnya, tidak mengerti bagaimana ia ditempa, dan tidak memahami nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Rano Karno juga menyoroti tanggung jawab Jakarta dalam memberikan ruang bagi pelestarian kebudayaan tradisional. Terlebih, ibu kota akan memasuki usia lima abad pada 2027 dan tengah memperkuat posisinya sebagai kota global.

Menurutnya, kemajuan sebuah kota harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga akar sejarah dan kebudayaannya.

"Kita ingin Jakarta tumbuh menjulang tanpa tercerabut dari akarnya. Sebab, kemodernan yang kehilangan ingatan terhadap sejarah hanya akan melahirkan kemajuan yang kehilangan jiwa," katanya.

Ia menilai penyelenggaraan MAS#3 sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Rano Karno juga membuka peluang bagi komunitas pelestari keris untuk memperkenalkan warisan budaya tersebut kepada masyarakat internasional melalui World Culture City Summit yang dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta pada Oktober mendatang.

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