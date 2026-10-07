Perayaan Lima Abad Jakarta, Rano Karno Undang FC Seoul ke Ibu Kota

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengundang tim sepak bola Korea Selatan, FC Seoul ke Jakarta sebagai bagian dari rangkaian perayaan lima abad Jakarta.

Hal ini dia sampaikan saat bertemu Wakil Wali Kota Seoul Jeong Sang-hun di Seoul, Korea Selatan, Selasa (6/10).

Rano mengatakan, Jakarta ingin menjadikan momentum tersebut bukan hanya sebagai perayaan warga Jakarta, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertemukan Jakarta dengan kota-kota sahabat dari berbagai belahan dunia.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional yang melibatkan klub dari kota-kota "sister city".

Dalam kesempatan itu, Rano dan Jeong juga membahas tentang penguatan kerja sama Jakarta dan Seoul, mulai dari kebudayaan, ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan, hingga pendidikan.

Rano mengatakan, salah satu pengalaman yang ingin dipelajari Jakarta adalah cara Seoul mengembangkan kota tanpa meninggalkan kebudayaan.

“Kami tertarik untuk belajar dari pengalaman Seoul dalam pembangunan dan perancangan kota. Seiring transformasi Jakarta menjadi kota global, kami melihat peluang pertukaran pengetahuan mengenai ruang publik, desain perkotaan, dan upaya menciptakan kota yang lebih layak huni,” kata Rano.