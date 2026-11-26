JawaPos.com - Atalia Praratya mengaku terkejut setelah menerima surat penawaran kerja sama layanan komunikasi publik digital yang ternyata menawarkan jasa buzzer untuk meningkatkan interaksi di media sosial.

Hal tersebut diungkapkan Atalia melalui unggahan di akun media sosialnya. Ia memperlihatkan proposal yang diterimanya dan menemukan sejumlah tarif untuk layanan peningkatan jumlah penonton, komentar, hingga tanda suka atau like.

Atalia Praratya mengaku baru mengetahui secara langsung bahwa jasa buzzer memiliki daftar harga tersendiri berdasarkan jenis interaksi yang ditawarkan.

"Pagi ini saya dapat surat penawaran kerja sama layanan komunikasi publik digital, ternyata proposal penawaran buzzer," kata Atalia.

Dalam proposal tersebut, tarif untuk mendapatkan satu kali penayangan atau view dipatok sebesar Rp200. Sementara itu, jasa komentar dihargai Rp2.500 per komentar dan jasa like sebesar Rp800 per tanda suka.

Melihat rincian biaya tersebut, Atalia Praratya mengaku terkejut karena dinilainya cukup besar. Nominal yang ditawarkan menunjukkan adanya aktivitas jasa buzzer dengan perhitungan tarif berdasarkan jumlah interaksi di media sosial.

"Ternyata ngeri juga ya, buzzer itu gede ya mereka dapat duitnya. Nih lihatin nih," ujarnya sambil memperlihatkan rincian harga dalam proposal tersebut.

Atalia Praratya kemudian menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak mudah merasa tertekan ketika menghadapi serangan atau komentar negatif di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua serangan di ruang digital muncul secara spontan atau organik. Ada kemungkinan komentar atau interaksi tersebut merupakan bagian dari aktivitas yang menggunakan jasa buzzer.