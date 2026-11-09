Pemprov Jatim Pastikan Tak Penuhi Pengajuan Dana Hibah dari Yayasan Gus Iqdam

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur secara tegas memastikan tidak akan memenuhi proposal pengajuan dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Sabilu Taubah, yang diasuh Muhammad Iqdam Kholid atau dikenal sebagai Gus Iqdam.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono menjelaskan, pada prinsipnya setiap kelompok masyarakat maupun lembaga keagamaan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah.

Kendati demikian, Pemprov Jatim harus bersikap selektif dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas di tengah keterbatasan anggaran.

"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan. Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin mengurangi," ujar Adhy dikonfirmasi Senin (9/11).

Adhy mengungkapkan, secara spesifik proposal permohonan anggaran yang diajukan oleh Yayasan Sabilu Taubah tidak masuk ke dalam daftar alokasi belanja hibah Pemprov Jatim pada tahun 2027.

Dengan demikian, rencana dukungan pembiayaan dari provinsi untuk pembangunan kawasan wisata religi tersebut dipastikan nihil.

"Untuk ST di tahun 2027, tidak dipenuhi," tegas Adhy.

Polemik pengajuan hibah ini sebelumnya mencuat setelah pihak yayasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengajukan dukungan pendanaan untuk proyek pembangunan kawasan wisata religi di basis jamaah tersebut.

Yayasan Sabilu Taubah disebut mengajukan nilai proposal hibah yang cukup besar kepada Pemprov Jatim, yakni mencapai Rp25 miliar.