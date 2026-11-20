JawaPos.com - Amanda Manopo merindukan dunia akting yang telah membesarkan namanya di industri hiburan Tanah Air setelah cukup lama vakum mengurangi aktivitas demi mengurusi keluarganya.

Istri Kenny Austin tersebut mengaku ingin kembali berkarier di dunia entertainment apabila mendapatkan kesempatan.

Ia mengaku belum ada project khusus yang akan dikerjakan setelah cukup lama vakum. Namun, keinginan untuk kembali berada di depan kamera masih sangat besar.

"Kalau Tuhan mengizinkan, aku pengen balik lagi. Sudah lumayan kangen sama dunia akting karena dari kemarin kita sudah menjadi ibu rumah tangga seutuhnya," kata Amanda Manopo.

Bagi Amanda, menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Kendati demikian, kesibukan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kecintaannya terhadap dunia seni peran yang telah membesarkan namanya.

Karena itu, peluang untuk kembali ke lokasi syuting menjadi sesuatu yang masih dinantikannya. Apalagi, Amanda Manopo memiliki perjalanan panjang di industri hiburan Indonesia sejak mengawali karier sebagai aktris cilik.

Kerinduan untuk kembali ke dunia akting diungkapkan Amanda Manopo setelah dirinya menerima penghargaan The Alpha Under 40 2026 dari HighEnd Magazine.

Amanda tidak menyangka masih mendapatkan kepercayaan dan apresiasi dari industri hiburan, meski belakangan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya.

"Sebenarnya nggak nyangka bakal dapat penghargaan. Karena bisa dibilang aku sudah cukup lumayan lama vakum di dunia hiburan karena sibuk mengurusi keluarga," kata Amanda Manopo.

Penghargaan tersebut menjadi pengalaman membahagiakan sekaligus motivasi bagi Amanda untuk kembali membuka peluang berkarier di industri hiburan.

Amanda Manopo mengaku bangga bisa menjadi salah satu penerima penghargaan The Alpha Under 40 2026. Menurutnya, masuk dalam daftar figur muda berprestasi hingga akhirnya terpilih sebagai pemenang merupakan pencapaian tersendiri bagi dirinya.

"Bisa dibilang lumayan sukses bisa menjadi salah satu nominasi, bahkan menjadi pemenangnya," aku Manda Manopo.

The Alpha Under 40 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada figur-figur muda yang memiliki prestasi, semangat inspiratif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penghargaan tahun ini diberikan kepada 17 tokoh dari berbagai bidang. Mulai dari aktris, selebritas, konten kreator, aktivis lingkungan, dokter, hingga atlet.

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